Frequence Moderne – la série de Podcast

A Save My Brain on sauve des cerveaux mais on a découvert Fréquence Moderne. Ils sont pas mal non plus pour notre cerveau mais aussi pour les éclats de rires. Fréquence Moderne c’est les podcasts de 2 heures de perdues / Relire Tintin / Sauve qui peut/ Culture 2000 / Eaux Stagnantes

La Culture G : Culture 2000

Si à l’école tu n’as pas trop écouté les cours d’histoire , géographie, politique …. ce podcast est fait pour toi. En une heure Greg, JB, Marlène et Yoann passent en revue un sujet : la Sibérie, la Crise de 1929,McDonalds …. on apprend plein de trucs (des statistiques, l’historique, les anecdotes) on ne s’ennuie pas, l’ambiance est bonne enfant…. Bref on adore

Le Podcast idéal pour te réconcilier avec la Culture Générale.

Le Ciména : 2 Heures de Perdues

C’est LE podcast qui a fait connaitre Fréquence Moderne. Actuellement autour de la table on retrouve tous les mercredis : Julie, Sarah, Antoine et Mickael. Le concept, parler d’un film (Bon ou Pas ) pendant une heure, le décortiquer scène par scène mais soyons honnête c’est surtout faire marrer celui qui l’écoute. Si un mercredi vous voyez quelqu’un rigoler dans un tram, un métro ou un bus … il écoute 2 Heures de Perdues. Il y a en a pour les tous les goûts : analyses de comédies, films d’actions, films qu’on sait pas trop ou on peut les ranger …

Pour pousser le délire un peu plus loin, les auditeurs laisse un commentaire sur iTunes en proposant des titres de films et l’équipe tire au sort chaque semaine un nouveau film à voir et à podcaster.

La discussion entre amis : Sauve qui peut

Sauve qui peut c’est en moyenne des podcasts d’une trentaine de minutes. L’intro commence par un message laissé sur un répondeur téléphonique , s’en suit une discussion entre deux amis (Greg et Antoine) sur une thématique ( le running, l’Internet, Le Fast-Food). On suit les anecdotes et les infos en immersion total dans leur univers. Quelques interviews viennent ponctuer le podcast.

Allez on passe au podcast suivant en chanson

Le retour en Enfance : Relire Tintin

Le petit dernier de l’équipe Fréquence Moderne, le premier épisode est sorti au sorti au mois de janvier. L’objectif voir la célèbre BD d’Hergé sous un autre jour. Sur un format court, une dizaine de minutes la douce voix d’Agathe nous replonge dans les souvenirs de notre enfance.

Le Bonus Track : Eaux Stagnantes Cast

Voilà la description que l’on trouve sur iTunes : « Deux passionnés échangent pendant une trentaine de minutes sur leure passion des Eaux Stagnantes. Au programme, des thématiques, des dossiers, des FAQ, des news, tout pour mieux connaitre et apprécier les eaux stagnantes. Fans d’eaux vives, passez votre chemin, ici nous ne parlerons que des suintements, de marais, de marres et des étangs croupis. »

En fait, un délire sur les eaux stagnantes est venue pendant un podcast 2h de Perdues… Le running gag s’est poursuivi pendant des semaines et BAM, les auditeurs peuvent écouter ce délire absolu mais génial.

Voilà les différents bébés de Fréquence Moderne : culture G, cinéma, Tintin … vous trouverez forcément votre bonheur. Bonne écoute et en commentaire dites nous votre avis sur les différents podcasts