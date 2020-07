CREATIVITY, INC. : une plongée dans les coulisses du studio Pixar

En 1995, sortait dans les salles obscures le premier film du studio Pixar, à savoir Toy Story de John Lasseter. Ce fut aussi et surtout le tout premier film entièrement réalisé en images de synthèse. Non content d’avoir lancé la carrière à succès du studio, les premières aventures des jouets Woody et Buzz L’Eclair ont marqué un tournant primordial en ayant un impact décisif sur l’industrie cinématographique. Publié chez Talent Editions le 24 juin, CREATIVITY, INC., écrit par Edwin Catmull, co-fondateur de Pixar, nous donne l’opportunité de comprendre les méthodes de fabrication de ces génies de l’animation.

Persistance d’un rêve

Divisé en quatre chapitres, l’ouvrage de Catmull dévoile la fabrication du studio d’animation avant de détailler le processus de création derrière leurs productions. Au départ informaticien, l’auteur est devenu en 1979 le directeur de la branche informatique de Lucasfilm, participant notamment à la conception des effets spéciaux de Star Wars : Le Retour du Jedi (1983). Mettant au point de nouveaux algorithmes à l’époque, il a été ensuite recruté au sein des studios Disney pour développer un logiciel capable de fournir des images 3D en haute résolution à intégrer dans les films d’animation 2D. Ce programme informatique, du nom de CAPS (Computer Animation Production System), a posé les bases d’un second logiciel, le PIC (Pixar Image Computer), qui fera la renommée des créateurs de Toy Story. Épaulé par l’inénarrable Steve Jobs, Alvy Ray Smith et John Lasseter, Ed Catmull fonde en 1986 le studio Pixar, qui est situé à San Francisco. Durant son parcours professionnel, il a été motivé par un objectif risqué, celui de produire le premier film d’animation en images de synthèse. En consacrant la première partie de son livre à ses années d’apprentissage, l’auteur raconte avec précision comment ce rêve d’enfant a pu se concrétiser, de ses premiers travaux d’animation 3D jusqu’à son arrivée au poste de manager, en passant par sa collaboration avec Steve Jobs, figure d’autorité aussi bien tyrannique que persuasive. Il parle autant de l’envie de créer et des moyens pour y arriver que des obstacles nécessaires pour persévérer dans sa démarche artistique. En définitive, la réalisation du projet innovant d’Edwin Catmull a donné naissance à quelque chose de plus important encore : la constitution d’un nouveau groupe de créateurs dans le domaine de l’animation sur grand écran.

Une équipe soudée par la recherche de l’excellence

L’entraide au service de la production d’un long-métrage constitue une composante essentielle du studio d’animation racheté par Disney en 2006. En tant qu’ancien manager, Catmull expose dans CREATIVITY, INC. en quoi l’entreprise a suivi des méthodes de travail qui se sont avérées efficaces. Selon lui, le processus créatif d’une œuvre repose à la fois sur une idée de départ pertinente et une bonne alchimie entre les différents créateurs. Dans ce cas, plusieurs réunions au sein du studio Pixar sont organisées sous forme de « Braintrust » afin de permettre à tous d’exprimer leurs remarques. Chacun des acteurs dans la production contribue à l’élaboration d’une histoire à partir d’un concept original – des jouets vivants, des monstres effrayant les enfants pour leur travail, un rat qui rêve d’être chef cuisinier. Cependant, l’auteur de CREATIVITY, INC. met en avant aussi les notions de franchise et d’échec pour les envisager non comme une impasse créative mais comme un réapprentissage de notre manière de diriger un projet. La qualité de Pixar en tant qu’entreprise réside en cette capacité de remise en question et cette recherche de repousser les limites. Considérant chaque long-métrage d’animation comme un nouveau défi, les équipes du studio œuvrent au nom d’une « culture créative ». C’est par ce biais-là que Catmull conçoit cet ouvrage sur les coulisses du studio comme un guide à visée pédagogique pour les futurs entrepreneurs.

Comme il le dit : « Pour ma part, mon travail en tant que manager est de créer un environnement fertile, de le préserver et de surveiller ce qui l’affaiblit. Au fond de moi, je crois que chacun a le potentiel pour être créatif – quelle que soit la forme de cette créativité – et qu’encourager son développement est une noble cause. Plus intéressant encore pour moi, ce sont les blocages qui se mettent en travers du chemin, souvent sans que nous nous en rendions compte, et qui entravent la créativité qui réside dans toute entreprise florissante » (pp. 14-15).

En partageant son expérience, Ed Catmull, aidé à l’écriture par Amy Wallace, affiche avec CREATIVITY, INC. l’intention d’encourager toute personne à développer son potentiel créatif. En attendant la sortie en salles de leur nouveau film Soul prévue pour le 25 novembre, saisissez l’occasion de découvrir l’envers du décor du studio Pixar avec ce livre disponible dès aujourd’hui chez Talent Editions !