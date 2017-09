Gamescom de Cologne : nos annonces préférées

A ce jour, il existe deux grands rendez-vous annuels au monde pour le jeux vidéo. Avant l’été, on retrouve l’E3 de Los Angeles et, avant la rentrée, la GamesCom de Cologne. La Gamescom 2017 s’est déroulée du 22 au 26 août. Vous retrouverez ci-après les annonces et bandes annonces qui nous ont le plus plu et notre descriptif synthétique associé.

La Gamescom

Alors que cette année le show a été ouvert par Angela Merkel, la Gamescom n’en est pas à son coup d’essai. Le festival est, en effet, installé chaque année à Cologne depuis 2009 et permet au continent européen d’avoir sa dose d’annonces en jeux vidéo.

Même si le festival a perdu de sa superbe – alors que les photos et l’animation présente ne le montrent pas – il reste une référence au niveau Europe. Il faut dire aussi que nous autres, Français, avons la chance de voir monter en puissance la Paris Games Week qui se déroulera de 1er au 5 novembre 2017 à Paris Expo / Porte de Versailles au sud de Paris.

Nous parlons tout de même d’un festival qui réunit cette année environ 500 000 visiteurs et 900 exposants. Contre 350 000 visiteurs l’année dernière. Ci-après, également quelques photos du salon.

Sean Casey, Henriette Reker, Armin Laschet, Angela Merkel, Felix Falk, Tobias Haar, Gerald Böse Stand: EA, Halle 6

Notre sélection

Age Of Empires

Nous ne vous parlerons pas des soirées Age Of Empires en mutlijoueurs sur Steam que nous faisons depuis plusieurs années. Alors quand est venue l’annonce cumulée de la version Definitive Edition et d’un nouvel opus… Cela a beaucoup crié chez nous !

Age Of Empires : Definitive Edition, c’est le 19 octobre 2017.

Age Of Empires IV n’a pas de date de sortie. Développé par Relic Entertainement.

Pour en savoir un peu plus rendez vous sur le site AOE : https://www.ageofempires.com/

Les sims 4 Cats & Dogs

Une fois de plus, la franchise d’Electronic Arts poursuit nonchalamment son évolution. Et nous avons droit cette année à une extension Cats & Dogs qui laisse par ailleurs beaucoup de possibilités à la création de nos animaux domestiques préférés. Attendez vous à beaucoup de surprises et d’humours dans cette extension.

Pour avoir l’extension, attendre le 10 novembre 2017.

Precommandes X-BOX ONE X

Pour commencer et pour ceux qui ne le savaient pas, en fin d’année, une édition de la XBOX ONE plus puissante, nommée XBOX ONE X, sortira. Et c’est avec plaisir que Microsoft a ouvert les précommandes de celle-ci à l’occasion de la Gamescom avec une édition « Project Scorpio » qui est le nom de code lors du développement de la console. A noter, la contraction de XBOX ONE X donne… XBOX !

Précommandez dès aujourd’hui dans toutes les crèmeries que vous aimez.

Assasin’s Creed Origins

Ubisoft avait déjà présenté son nouvel Assassin’s Creed lors de l’E3 pour soutenir la sortie de la console XBOX X de Microsoft. Lors de la Gamescom, Ubisoft est revenu avec un trailer cinématique de très belle facture et également avec du Gameplay exclusif dans un vidéo de près de 20 minutes.

La sortie du jeu est prévue pour le 27 octobre 2017 avec une micro exclusivité sur XBOX ONE X.

Shenmue 3

Voici le trailer qui a le plus fait couler d’encre dans la presse. Il s’agit de Shenmue 3 dont la sortie se fait attendre depuis les deux opus sur Dreamcast. Voici qui ne nous rajeunit pas du tout ! Pour autant, nous considérons la bande annonce comme une bonne nouvelle. Premièrement, le jeu, oui encore retardé, avance sur le Unreal Engine 4. Deuxièmement, ce n’est autre que Sony qui le met en avant, montrant l’intérêt qu’ils portent au projet. Sony n’a pas vraiment besoin de Shenmue pour vendre des PS4, donc nous pensons que l’histoire du jeu vidéo va au-delà de l’ambition de vente.

Le jeu sortira, on l’espère, en 2018 et nous vous rassurons, le créateur de la franchise a bien annoncé que les animations des personnages n’étaient pas la priorité dans ce trailer et qu’elles seront bien programmées dans les prochaines étapes. Nous voici rassurés.

Mario Odyssey

Après Sony et Microsoft, Nintendo, qui vient de sortir sa Nintendo Switch qui se vend comme des petits pains, a montré un nouveau niveau jouable de Mario Odyssey. Finalement la conférence du constructeur était exclusivement orientée sur le gameplay de ce niveau exclusif. Cette présentation a permis de montrer de toutes nouvelles possibilités d’utilisation de la casquette de Mario. Il faut s’attendre désormais à du lourd sur la franchise. Souhaitons lui le même destin que Zelda : Breath of The Wild.

Pour rappel, Mario Odyssey sortira le 27 octobre 2017.