Nintendo Switch : nous l’avons testée

C’était au Grand Palais le vendredi 13 janvier 2017. Nintendo nous invitait à tester sa nouvelle console de salon, la Nintendo Switch. Nous ne publions que maintenant car nous souhaitions prendre un peu de recul par rapport aux autres médias qui ont déversé directement leurs ressentis à chaud (et souvent pas forcément en bien à l’encontre du constructeur). Remettons tout cela en lumière.

La Switch c’est quoi ?

La vidéo de présentation d’octobre 2016 diffusée par Nintendo parle d’elle-même. Jetez-y un œil si vous ne l’avez jamais vu.

Le concept est donc une console de salon qui se joue d’abord sur sa télévision, et, quand on le souhaite, se détache et devient portable. De sorte que vous puissiez jouer où vous voulez avec qui vous voulez sans contrainte.

Belle promesse d’une console qui se veut hybride et qui en aurait dans le ventre. De base les premières questions à s’être posées étaient autour de la puissance et de l’autonomie. Mais, même si cela est important, n’avons-nous pas à mettre plus en avant les innovations de cette console ?

Pour résumer : une console à cartouche de jeu, portable quand on le souhaite, à manettes détachables. Du multijoueur sans prise de tête en local dans la configuration qui nous plait. Et des jeux Nintendo pur jus.

Notre test : à quoi avons-nous joué ?

Nintendo Switch Event Grand Palais : vue du salon Nintendo Switch Event Grand Palais : types d’utilisations possibles Nintendo Switch Event Grand Palais : Mario Odyssey (TBA) Nintendo Switch Event Grand Palais : JoyCon entre les mains Credit : Yohan Bertollo

C’était une grande première. Nintendo nous laissait poser les mains sur la bête et se faire un premier jugement. Etaient présentés, Zelda : Breath of the Wild, A.R.M.S, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, One Two Switch, et des jeux tiers (Skylanders, Bomberman, Just Dance, Disgaea 5…).

De fait, chaque jeu Nintendo présenté permettait de tester une fonctionnalité innovante de la machine.

Avec Zelda, la puissance de la machine et sa fonctionnalité portable.

Vous commencez à jouer à la manette et vous détachez la console de son dock pour jouer en mode mobile. Tout s’effectue instantanément dans les deux sens. Du point de vue graphique, la dimension artistique du jeu est sublime mais on sent que la puissance de la machine n’est pas du niveau d’une PS4 ou d’un Xbox One. Et pourquoi lui reprocher ? Vous avez entre les mains une machine assez légère de 1,5 cm d’épaisseur avec un écran 1280×720 pixels de 6,2 pouces. Sur la télé, cela jure un peu parfois mais nous y reviendrons pour donner une explication.

A.R.M.S et One Two Switch permettent de tester toute la partie détection de mouvements.

Concrètement, si vous avez aimé le concept de la Wii, le revoici dans la Switch en beaucoup plus complet. S’en est parfois bluffant car il n’y a plus besoin de caméra ou de barre de détection. A.R.M.S est un jeu de combat, quant à One Two Switch il est une sorte de WarioWare avec ses mini jeux.

Les manettes, appelés JoyCon possèdent en eux de nombreuses technologies très intéressantes. Des moteurs de vibrations dites HD qui vous font ressentir les objets comme rarement vu. A titre d’exemple, dans un mini jeu il faut deviner combien d’objets sont dans une boite affichées à l’écran. En bougeant le JoyCon vous ressentez sous vos doigts des choses passer comme si vous aviez la boite entre vos mains.

Outre les accéléromètres habituels, le JoyCon possède également une caméra infrarouge qui vous repère dans l’espace et reconnait également la position de vos mains et le geste que vous faite.

Nous avons été un peu moins convaincus par A.R.M.S même si le principe est innovant pour un jeu de combat. Mais difficile de prendre en main lorsqu’on a été biberonné à la manette avec les jeux de baston.

Avec Mario Kart nous avons découvert le jeu local à plusieurs sur une ou plusieurs consoles.

Jeu multijoueur par excellence, Mario Kart 8 Deluxe sur Switch est la copie de celui sorti sur WiiU avec des personnages et des circuits en plus. A vue de nez, la difficulté aurait été haussée et les concurrents gérés par l’IA sont coriaces et vous éclatent à tout va.

Il nous a été permis de tester les trois configurations de jeu de la Switch.

Tout d’abord un petit multi à deux sur la télévision avec chacun un JoyCon. Le jeu s’avère très propre et fluide sur la TV et tourne bien à 60 images seconde alors que sur WiiU, le multi local avait parfois quelques ralentissements.

Nous avons ensuite testé le JoyCon imbriqué sur un volant avec un multi à deux directement sur l’écran de la Switch. C’est également très propre mais c’est tout de même petit. Passé un moment d’adaptation, on s’habitue à ce petit écran et le fun reprend le lead de sorte qu’on en oublie qu’on joue en mode portable.

Enfin, la grosse fonctionnalité de la Switch, un multijoueur local avec 8 consoles. Chacun sa Switch, chacun son écran. A la manette ou au JoyCon accrochés ou détachés de la console. Le jeu est fun, la connexion stable, tout est automatique ; belle performance.

Place au shooter Splatoon 2 et la fonction gyroscope.

Splatoon est une nouvelle franchise de Nintendo sortie sur WiiU il y a un peu moins de deux ans. C’est un jeu de tir multijoueur très coloré et très nerveux. Les protagonistes sont équipés sur pistolets de peinture et doivent recouvrir de leur couleur un maximum de la surface de jeu.

Splatoon 2 est donc une suite dans la continuité pour la Switch. Nous ne pouvons vous dire exactement ce qu’il change par rapport au premier opus si ce n’est des nouvelles armes. Le jeu reste, dans tous les cas, très sympa à jouer. Nous avons sur le stand du multijoueur à huit avec quatre personnes sur téléviseur et quatre sur la Switch en mode nomade.

Aucune perte de fluidité à constater et une connexion une nouvelle fois très stable. La fonction gyroscope est bien mieux que celle de la WiiU et plus précise. Les mouvements dans le monde réel se retranscrivent avec plus d’angle en jeu et il est possible avec le second stick de tourner la caméra pour accélérer la rotation.

Il était possible de mieux prendre en main la Switch et de constater sa légèreté même si elle s’avère assez allongée avec ses JoyCon attachés et que les mains sont assez écartées (ce n’est donc pas aussi confort qu’une 3DS).

Notre jugement

Nous ne pouvons rendre un jugement final sur un seul et unique essai de 90 minutes. Mais nous pouvons parler de notre ressenti. Pour nous, ce n’est pas une console de salon mais une console mobile qui peut se jouer sur écran de télévision grâce au dock. Concrètement si l’on part de ce constat, la machine est une merveille car elle se compare à des 3DS ou des PS Vita (voire des tablettes type IPad ou des smartphones).

Même si l’autonomie ne serait pas à la fête avec une promesse de 2,5h à 6h de batterie en fonction des jeux, ce n’est pas si mal. Et il y a moyen de profiter du jeu mobile avec des graphismes nomades qui sont loin d’être moches aujourd’hui et qui ne cesseront de s’améliorer avec le temps.

Oui, le jeu Zelda semble un peu vide avec des textures un peu trop planes et de l’aliasing bien présent. Pour autant nous nous disons que les jeux présentés sont des relents de ce qui aurait dû sortir sur WiiU et donc Nintendo n’a pas encore poussé au maximum les capacités de la Switch.

Donnons sa chance au produit au lieu de dénigrer la moindre imperfection car la vérité de la qualité et des prix sera là le 3 mars 2017.

Nintendo Switch :

Présentation technique de l’avant de la Nintendo Switch Crédit : Nintendo.com Accessoire de la Nintendo Switch en forme de volant pour jouer notamment à Mario Kart 8 Deluxe Crédit : Nintendo.com Présentation technique de l’arrière de la Nintendo Switch Crédit : Nintendo.com Manette de jeu classique pour la Nintendo Switch Crédit : Nintendo.com Accessoire se glissant dans le rail du JoyCon afin d’en augmenter la préhension. Crédit : Nintendo.com Accessoire livré par défaut dans la boite de la console permettant d’assembler les deux JoyCon pour former une manette de jeu classique. Crédit : Nintendo.com Vue de côté des JoyCon de la Nintendo Switch. Crédit : Nintendo.com Vue de devant des JoyCon de la Nintendo Switch. Crédit : Nintendo.com Vue de derrière des JoyCon de la Nintendo Switch. Crédit : Nintendo.com Le dock permettant à la Nintendo Switch de diffuser son contenu sur la télévision Crédit : Nintendo.com Vue arrière du dock de la Nintendo Switch Crédit : Nintendo.com Bundle Nintendo Switch du 3 mars 2017 avec Joycon colorés Crédit : Nintendo.com Bundle Nintendo Switch du 3 mars 2017 Crédit : Nintendo.com

https://www.nintendo.fr/Nintendo-Switch/Nintendo-Switch-1148779.html

Batterie : autonomie de plus de 6 heures mais varie en fonction du logiciel et des conditions d’utilisation : luminosité, volume sonore, wifi. Par exemple, un jeu comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild peut être joué pendant 3 heures sur une charge complète.

Mémoire interne : 32Go de mémoire dont une partie sera réservée au système. La mémoire peut être étendue par l’utilisation de microSDHC et microSDXC.

Ecran : 6,2 pouces (~16cm de diagonale) multitouch capacitif de 1280 x 720 pixels (HD ready).

Prix : 299$ soit 329€ TTC en France.

Date de lancement : 03/03/2017