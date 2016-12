L’émouvant hommage de Saez aux victimes des attentats

Quand Saez rend hommage aux victimes du 7 janvier et du 13 novembre, la poésie se met au service de l’émotion, avec un vrai sens de l’élégance… Et nul besoin d’en écrire des tonnes sur Les Enfants Paradis et Tous Les Gamins Du Monde, car il suffit d’écouter. Saez a les mots justes qui résonnent dans nos têtes et dans nos coeurs…

A écouter en boucle sur son site, à télécharger gratuitement aussi…