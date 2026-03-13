Karma, le retour introspectif de Bigflo & Oli

Quatre ans après l’album Les autres c’est nous, Bigflo & Oli signent leur retour ce vendredi 13 avec un cinquième projet, Karma. Un nouvel opus qui marque un moment charnière dans la carrière des deux frères toulousains.

Si leur dernier album remonte à quelques années, le duo n’a jamais vraiment disparu. Ces derniers mois, ils ont multiplié les sorties de freestyles — Mexico en janvier, Vendredi 13 mars ou encore Novembre à Cadaquès — comme autant de pistes menant vers ce nouveau chapitre.

Avec Karma, les Toulousains reviennent à l’essence de leur musique : un rap sincère, direct, presque dépouillé. Exit certains artifices pop qui avaient marqué leurs derniers projets. L’album, composé de 13 titres sans featuring, se veut un retour à l’énergie brute de leurs débuts.

Ce choix artistique donne au disque une cohérence particulière. Les deux frères se retrouvent seuls face à leurs textes, leurs souvenirs et leurs doutes. Le résultat : une atmosphère plus introspective, parfois même presque confessionnelle.

À l’écoute de Karma, on ressent surtout un duo qui a grandi. Derrière les punchlines et les flows bien rodés se cache une envie de parler vrai : la pression du succès, les tensions personnelles, ou encore la difficulté de préserver un équilibre quand on grandit sous les projecteurs.

Le projet s’inscrit d’ailleurs dans une période de remise en question pour les deux rappeurs, qui ont évoqué avoir traversé des moments compliqués avant de retrouver leur équilibre. Cette fragilité assumée donne à l’album une dimension plus humaine, presque cathartique.

Karma apparaît ainsi comme un album charnière : plus mature, plus introspectif, porté par un son brut qui donne déjà envie de découvrir ces morceaux en live.

Dès avril, les deux frères enchaîneront plusieurs dates à Toulouse avant de partir cet été sur la route des festivals, puis d’entamer une tournée des Zéniths à la fin de l’année.

Nos coups de cœur : Karma, Family Business, W_Osaka_hotel.mp3, tumemanques et Remontada.

Et un petit conseil avant d’écouter ces 13 titres : prends le temps. Mets tout sur pause, allonge-toi sur un lit ou en pleine nature… et laisse-toi simplement porter par le Karma.

Source images Bigflo&Oli