Les jardins invisibles : le voyage intérieur émouvant d’Alfred

Le jardin est un terrain où une végétation luxuriante est entretenue de manière ordonnée. Le terme désigne également, dans un sens métaphorique, un espace dans lequel peuvent s’épanouir certaines émotions d’une personne. Il évoque alors l’idée d’une harmonie entre la nature et l’être humain. Alfred, auteur de bandes-dessinées, relate un voyage salutaire en Italie dans Come prima (2013), une œuvre récompensée par le Fauve d’or du festival d’Angoulême en 2014. Avec Les jardins invisibles, le voyage en tant qu’événement narratif prend une toute autre dimension. L’écrivain-illustrateur met en scène dans cette bande-dessinée, parue aux éditions Delcourt, des fragments de sa vie comme de véritables moments de bascule. C’est au travers d’instants vécus que se dessine l’image du jardin en tant qu’espace révélateur pour les aspirations de l’artiste.

En mettant en valeur une phrase, une photographie ou même un dessin de sa fille, Alfred capte différentes émotions et leçons emmagasinées tout au long de son existence, ce qui l’amène à privilégier un ordre affectif et non chronologique des souvenirs recomposés. Parmi tous ces instants vécus, l’auteur-dessinateur compare une panne de créativité à une « tempête personnelle » et évoque un chapeau de chasseur alpin italien, ayant appartenu à son grand-père, comme un symbole porteur d’une histoire passée. Chaque anecdote qui est mise en images dans cet album donne lieu non seulement à une multitude de récits touchants et solaires mais aussi à une ode à Venise, qui devient, par l’aquarelle, un sublime espace de transformations.

En reconstituant des fragments de sa mémoire, Alfred se livre à une véritable introspection dans Les jardins invisibles. Cette nouvelle œuvre lui permet d’aborder plusieurs thèmes (l’enfance, le voyage, la transmission) avec une certaine mélancolie. Le lecteur est ainsi plongé dans un tourbillon de sensations exaltantes. Au cœur d’une multiplicité de tranches de vie, la promenade nocturne dans un jardin vénitien laisse place tout à coup à un moment de suspension dans le temps, à la fois magique et troublant. Comme si le surnaturel s’invitait au quotidien, le jardin semble représenter, aux yeux d’Alfred, un univers capable de dévoiler le potentiel créatif de chaque visiteur.