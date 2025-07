Vincent Delerm – La Fresque : quatorze chansons comme autant d’émotions suspendues

On le sait, Delerm excelle dans l’art du détail, des silences, des ellipses. Et ici encore, ça fonctionne, c’est pour cela qu’il serait injuste de ne citer que quelques titres parmi les quatorze. Mais si vous avez besoin d’un point d’entrée, commencez par Si beau, Plusieurs, ou encore D’autres vies que la tienne.

Le piano, toujours central, dialogue avec les cordes et les percussions dans une harmonie feutrée, sa voix, à la fois parlée et chantée, conserve cette élégance fragile qui donne à ses chansons une atmosphère intimiste. Rien ne dépasse, rien n’est forcé : chaque mot, chaque note est à sa juste place. L’album est une somme de petits riens qui, ensemble, forment un tout qu’on a envie de conserver précieusement.