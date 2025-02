Interview avec Franck de Marcel et son Orchestre

On est heureux à Save My Brain de démarrer cette nouvelle année en fanfare en vous parlant de Marcel et Son Orchestre. Ce groupe culte du Nord de la France, véritable institution de la scène festive, a célébré il y a quelques mois ses 35 ans de carrière avec une énergie qui ne faiblit pas. Et bonne nouvelle pour les fans : en février prochain, ils reviennent avec un tout nouvel album.

Marcel et Son Orchestre, ce n’est pas juste de la musique : c’est une invitation à la fête, au lâcher-prise et à une bonne dose de second degré et de textes engagés.

Depuis leurs débuts dans les années 80, ils ont su mélanger ska, rock, punk et chanson française pour créer une ambiance unique en son genre.

Pour parler de ce nouvel album et de l’évolution du groupe, on a eu la chance d’interviewer Franck Vandecasteele, on a parlé aussi des projets de cette année mais on a aussi jeté un regard en arrière sur les trois dernières décennies.

Merci Franck pour cette interview, on attaque directement avec le nouvel album « C’est pas à vous qu’ça m’arriverait ». Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?

C’est un projet inattendu, c’est même un petit miracle. Ce nouvel album arrive près de 10 ans après le dernier, on avait besoin de faire un break de 5-6 ans, on ne s’est pas vu entre 2012 et 2017.

Pendant des années on était tout le temps ensemble, on faisait 200 dates par an et on était tout le temps sur la route. Du coup à cause d’une fatigue accumulée, d’incompréhension on s’est dit il vaut mieux faire une pause, prendre de la distance pour mieux se retrouver au lieu de se fâcher.

Entre 2017 et 2019 on a repris le chemin des routes pour faire des concerts un peu Best-of, on avait pas encore le projet du nouvel album mais on a tourné pendant 3 ans.

En 2020 comme pour tout le monde COVID, et c’est à ce moment-là qu’on a pensé à composer à nouveau mais pour cela il fallait remettre le costume de Marcel.

Aujourd’hui, l’humour a une date de péremption, l’humour évolue très vite , les ressors évoluent, la forme évolue du coup on s’est posé pas mal de questions notamment est ce qu’on était pas trop vieux ?

Marcel et son Orchestre, c’est pas un groupe consensuel, on soutient des combats, on appuie là où ça dérange. C’est amusant de provoquer un peu, d’être un peu réactionnaire et ça reste dans notre lignée de « Danse / Déconne / Dénonce ».

On a des chansons qui appuient sur des sujets un peu sensibles comme « Stigmatisez-moi » mais on a aussi des chansons coup de gueule comme « Parasite ».

Notre défi pour ce nouvel album était centré sur comment créer une chanson qui fait marrer tout en posant les bonnes questions?

J’ai remarqué que pour la sortie du nouvel album vous proposez des coffrets collectors – un vinyles … vous avez besoin de mettre les petits plats dans les grands pour la sortie de ce nouvel album ?

Sur les derniers albums qu’on avait sorti, le vinyle n’était pas tendance, il n’y en avait pas, on était sur le CD et la dématérialisation.

C’est très chouette d’avoir dans son téléphone sa musique mais on trouve que ça perd un peu de son charme.

On est tous des collectionneurs de vinyles, quand on achète un CD ou un vinyle on prend le temps de se poser, de l’écouter, de regarder la pochette… on a une autre écoute que via les plateformes.

Notre philosophie, qui n’a pas changé, a toujours été de faire les places de concerts ou les prix de nos merchandisings les moins chers possible et ça le restera pour les prochaines années.

Votre titre “Stigmatisez-moi », sorti en novembre sur les plateformes de streaming , aborde un sujet fort, mais il inclut aussi un clin d’œil évident à « Déshabillez-moi » de Juliette Gréco. Pourquoi ce choix de référence ?

Ce clin d’œil je le trouvais marrant, j’avais envie de jouer avec les références de cette chanson. Juliette Gréco est la reine de St Germain, cette chanson elle conscientise beaucoup de choses. Dans le Rock’n Roll on est plus dans le ressenti dans la chanson on est dans le récit.

Avec « Stigmatisez-moi » on est sur le décalage des générations, sur le changement des façons de pensées. L’objectif est de faire réagir en jouant avec les références.

Dans « Stigmatisez-moi », vous évoquez la question des étiquettes, et dans « Parasite », vous abordez les injustices sociales. Quels autres thèmes explorés dans ce nouvel album méritent selon vous une attention particulière ?

Marcel et son Orchestre a toujours eu un côté poing levé, on mène à travers nos chansons des combats sociaux et sociétaux.

Nos chansons comme « Si ça rapporte » ou encore « À qui cela profite ? » sont des chansons anti-libérales. Ona toujours eu envie de dénoncer avec nos textes.

On peut prendre en exemple les chaînes d’infos, depuis une dizaine d’années quand on regarde l’évolution, elles sont passées de chaîne d’information à chaînes d’opinions. Dans le discours qu’elles utilisent il y a un vocabulaire de la droite identitaire avec un ton humiliant, insultant , agressif et pour nous c’est insultant. C’est un groupe de personnes vivant à paris qui ne se rend pas compte de ses propos et de l’impact de ces mots.

Tu travailles toute ta vie, tu as une retraite de misère et quand tu allumes ta télé, tu entends en boucle sur les chaînes d’infos des propos qui nous font hurler parce que c’est gens ne savent pas ce que c’est que de vivre avec un SMIC.

La difficulté de la chanson engagée c’est qu’elle soit entendue et pour cela il faut avoir une mélodie qui soit en opposition, c’est pour cela que les rythmes comme la salsa nous séduisent.

En novembre dernier, vous avez fêté vos 35 ans de carrière. Comment vous êtes-vous sentis au lendemain de cet anniversaire ?

Honnêtement, on a mis du temps à atterrir !

C’était symbolique aussi pour nous de faire cet anniversaire à Liévin, aujourd’hui quand on parle du terrain minier on parle du RN alors que non !

Le Nord sera toujours un lieu solidaire – ouvrier et non un terrain au RN.

Pour cet anniversaire on a fait un show avec des personnes exceptionnelles comme Doully, Didier Super, Aymeric Lompret, c’était amusant de faire notre anniversaire avec toutes ces personnes.

On ne s’attendait pas aussi à ce que les gens viennent aussi, à la base la jauge était de 2500 personnes finalement on a fini à 6 600 personnes.

On est content d’avoir ce pied de nez heureux, on a de la chance Marcel et son Orchestre a toujours un capital sympathie dans le Nord. Les gens savent qu’on est pas des vedettes mais on est heureux d’avoir fait cet anniversaire.

Vous repartez en tournée cette année avec plusieurs dates en mars et avril. Hâte de retrouver la scène et le public ?

Oui on a hâte et on part avec un nouveau challenge, quand on a repris le chemin des tournées en 2018 on partait avec un best-of, on a plus de 200 chansons du coup on bougeait la set-list mais les gens connaissaient nos chansons. Demain on part en tournée pour défendre et faire connaître ce nouvel album. On va voir les réactions du public aux nouvelles chansons, on va avoir une quarantaine de dates entre mars et octobre. On joue à travers toutes la France, le Nord bien évidemment mais on passe aussi par Strasbourg, la Bretagne ou encore les Pyrénées.

En quelques mots après 35 ans de carrière c’est ….

Joli tranche de rigolade….

Notre ADN c’est d’être toujours curieux, on est un collectif divergeant. On est d’accord sur pas grand chose sauf sur les fondamentaux du groupe, on veut dénoncer, faire rire sur des sujets qui normalement ne font pas rire. Marcel et son Orchestre c’est 35 ans d’énergie communicative.

Question traditionnelle pour Save My Brain : pour sauver votre cerveau Franck, tu fais quoi ?

Je regarde mes chiens et je les promène. Je suis curieux de beaucoup de choses mais spécialiste de pas grand chose mais au quotidien c’est la curiosité qui m’anime. Tu me mets entre les mains un article, je vais le lire et me passionner pour ce que je découvre.

Du coup, tu peux nous partager quelques coups de coeur que tu as eu en lecture ou musique ?

En bande dessiné, mon coup de coeur c’est Nicole Claveloux “ ce soir c’est cauchemar” , le travail de Jérome Dubois “Citéville” sorti chez Cornélius en 2020 est incroyable , la BD de Jeremy Moreau “ Le discours de la panthère” m’a bouleversé .

En livre je peux conseiller “Un peuple qui ne veut pas mourir” d’Alain Gresh qui est remarquable.

En musique mes derniers coups de coeurs sont pour le dernier Kit Sebatian, un groupe de musique rock indépendant Turc mais aussi l’ex chanteur de Black Midi, Geordi Greep, il m’a retourné avec ses morceaux. En français il faut aller découvrir Bonbon Vodou.

Il faut aussi allez découvrir le travail de Julien Solé qui nous a offert la pochette du nouvel album .

Enfin, pour 2025 on peut souhaiter quoi à Marcel et son Orchestre ?

Une belle tournée, continuer à rencontrer les gens, à faire de belles fêtes. On est dans l’instant présent et on va continuer à l’être avec empathie.

Chez Save My Brain on a eu la chance de découvrir en avant première les quatorze nouvelles chansons de Marcel et son Orchestre et c’est un coup de cœur. On a même un gros gros coup de coeur pour les chansons comme “ Le Dégoût” “ Quand on ne sait pas dire non” et “Les The Place To be”.

Marcel et son Orchestre passera cette année forcément près de chez toi alors on te conseille vivement d’enfiler tes fringues colorés, de chausser ta bonne humeur et tes baskets parce que d’expérience sur un concert de Marcel et Son Orchestre tu passes ton temps à danser – sautiller et surtout à chanter fort (parfois faux) mais avec communion public- groupe.

Pour suivre l’actualité du groupe : Site Internet – Instagram et Facebook