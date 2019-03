Les mémoires incroyables de la vie fantastique de Stan Lee : un récit de vie éclatant sous une vision décalée

Né le 28 décembre 1922 et décédé le 12 novembre 2018, Stan Lee est devenu une des figures emblématiques de la bande-dessinée américaine au sein de Marvel Comics. A l’heure où Captain Marvel débarque au cinéma, Talent Editions nous propose de redécouvrir la vie de cet auteur célèbre au travers d’une autobiographie sous forme de roman graphique haut en couleurs.

De son enfance à Manhattan durant la Grande Dépression jusqu’à la consécration de ses personnages inventés dans la culture populaire, en passant par ses collaborations avec des grands noms de l’illustration comme Jack Kirby et Steve Ditko, Les mémoires incroyables de la vie fantastique de Stan Lee, avec la contribution de l’auteur Peter David et de l’illustratrice Colleen Doran, retrace le parcours de ce créateur facétieux. L’œuvre entière couvre plusieurs décennies de l’histoire des comic-books américains, telles que la période de contrôle des publications par la Comics Code Authority (CCA) dans les années 1950-1960, la faillite de la maison éditoriale Marvel en 1996 ou encore le regain d’intérêt pour les super-héros sur grand écran entre les années 2000 et 2010. L’aspect documentaire est relevé par le point de vue de Stan Lee, dynamisant de belle manière la structure de l’album. En effet, l’auteur se met en scène dans son propre récit de vie, alternant les épisodes intimistes touchants, les anecdotes croustillantes ainsi que des apartés comiques. Cette vivacité du récit est retranscrite efficacement par un découpage des planches très énergique : la vision du lecteur se retrouve stimulée par un mariage de plusieurs styles de dessins, passant de la caricature comique à l’hommage aux planches les plus célèbres de Marvel Comics et aux fameuses apparitions de « Stan the Man » dans les adaptations cinématographiques. Tel Deadpool s’amusant à déconstruire les conventions des comics, la bonhomie de Stan Lee en personnage-narrateur contamine l’histoire, qui le dépeint comme un artiste majeur ayant imposé la « méthode Marvel », à savoir la manière de mettre en avant l’humanité des super-héros comme le spectaculaire Spider-Man ou l’Incroyable Hulk.

Disponible dès maintenant en librairie, Les mémoires incroyables de la vie fantastique de Stan Lee constituent un bel ouvrage pour tout amoureux des histoires de super-héros. En racontant la vie d’un créateur de personnages à l’impact culturel notable, ce graphic novel possède un dispositif narratif tout à fait efficace : l’auteur, en tant que personnage s’adressant directement au lecteur, partage les secrets de ses créations avec un esprit d’autodérision et une bonne humeur contagieuse. D’une certaine manière, l’autobiographie que nous livre Stan Lee arrive avec brio à synthétiser l’histoire des comics dans le domaine culturel et à représenter la personnalité de son auteur : un homme passionné et attentionné qui voulait faire rêver les autres en racontant des histoires d’êtres humains aux capacités extraordinaires.