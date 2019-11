Nos meilleurs bars insolites à Paris (Top 3)

« … Mais Paris libéré ! Libéré par lui-même, libéré par son peuple ». Aujourd’hui, en écho à un discours résolument célèbre du 25 août 1945, les habitants de Paris, et plus généralement ceux d’île-de-France, se retrouvent libres… De sortir entre amis dans des lieux atypiques.

En plus de proposer une offre de plus d’un millier de bars, Paris est un terreau de créativité sans pareille pour rendre inhabituel un endroit qui restait accroché au triptyque : pilier de bar, brèves de comptoir et nappe cirée à carreau (nettoyée au torchon mouillé qui a servi à nettoyer les verres, le sol et le nez du barman…)

Pour trouver aisément ce type de bars, nous utilisons une application dédiée nommée Toot Sweet (remarquez le jeu de mots) qui regroupe, en plus des bars, les concerts, soirées, expos, etc.

Ce que l’on aime, c’est que vous choisissez votre destination et vous avez une chance sur cinq, après avoir pris votre addition en photo dans un établissement participant à l’opération, de vous faire rembourser par Toot Sweet ! Soirée insolite bar et appli compris.

Allez chercher un bar ouvert ce soir à Paris. Nous, on vous donne nos trois bars préférés ci-après.

Rosa bonheur sur Seine : Port des Invalides dans le 7ème

Ambiance garrigue, grillons qui chantent, jardin bucolique, est ce qui décrit le mieux ce lieu atypique jonché sur la Seine. Positionnée près du pont Alexandre III, vous trouverez cette guinguette traditionnelle, mais moderne. Une offre de tapas conséquente pour soigner son estomac ;)

Les écuries : 8 rue Bachaumont dans le 2ème

Entrez à la fois dans un ancien bureau de poste devenu un speakeasy, devenu, feu, un restaurant médiéval, et vous trouverez Les Ecuries. Atypique, car ce lieu est également une galerie d’art collaborative où n’importe quel artiste pourrait venir s’exposer et échanger sur la créativité qui l’anime.

Moonshiner : 5 rue Sedaine dans le 11ème

Chuut… Pas de photo, ce lieu doit rester secret !

Vous entrez dans cette pizzeria, allez au fond, ouvrez la chambre froide, traversez un couloir de saussisons et vous voici dans le Moonshiner, le meilleur speakeasy dans la pénombre. Ambiance tamisée, jazz doux, et une sélection de cocktails maison… Truc de fou !

Le bonus ! La plage du Polpo : 47 quai Charles Pasqua à Levallois-Perret

Sur les quai de Seine parisiens, Paris Plage s’expose chaque année. La plage du Polpo, c’est du sable fin toute l’année ! On boit (avec modération), on brunche le dimanche, ou on se fait une planche mixte avec les potes entre midi et deux. Pour peu que le soleil soit de la partie et vous finirez pieds nus, dans un transat à l’ombre d’un parasol de plage, le sable fin ruisselant entre vos orteils.

Et vous ? Vos lieux insolites ?