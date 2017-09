Carmen Maria Vega – Santa Maria

A Save My Brain on est fan de Carmen Maria Vega … de la Menteuse à On s’en Fout en passant par la reprise Fais-Moi Mal, Boris ! à son dernier album on est fan !

De son style, se son timbre de voix, se son côté rock déjanté mais 100% glamour. Qu’on se le dise Carmen Maria Vega est une grande artiste et il y a quelques mois elle a sorti “Santa Maria”.

(Avec un peu de retard) on se devait de vous parler de ce troisième album, plus personnel et 100% Rock!

Douze chansons pour découvrir les origines, les fragilités, les drames, le coeur de la chanteuse. On a aimé retrouver les collaborations avec des artistes que l’on adore comme Mathias Malzieu, Zaza Fournier ou encore Jean Felzine du groupe Mustang.

“Aigre-doux” étant pour moi mon gros gros gros gros coup de cœur, la montée crescendo de ce morceau est impressionnante. Cette fragilité chantait à gorge déployée donne des frissons.

« Noyé de vieilles sensations, embuée de larmes sans raison, je m’allonge et doucement je plonge, mais la mémoire me manque et les mots se dérobent, Je ne sais pas d’où vient cette chanson, ce thème aigre-doux me brûle au fond, il ne m’en reste que quelques bouts, mais ils me blessent plus fort que tout »

“ Le grand secret “ écrit et composé par Mathias Malzieu, est sans aucun doute le titre le plus personnel. Adoptée à l’âge de neuf mois, Carmen dévoile ses origines, son adoption , la recherche de sa mère biologique, sa quête identitaire. Le clip est un bijou réalisé par Kim Giani

Cette femme brisée prouve avec sa voix brûlante prouve qu’il est possible de se relever et de conquérir le monde. Si vous voulez être parcouru par des frissons rock …. il faut écouter cet album.



Pour suivre l’actualité de la chanteuse direction la page Facebook