BB Brunes – Leur 4ème album « Puzzle »

Si vous avez des préjugés sur le groupe … mettez les à la poubelle et laissez une seconde chance au groupe français. Ce son rock-électro avec quelques teintes d’années 80 est réussi, coup de cœur pour la piste Puzzle mais aussi pour Pyromane et surtout pour Eclair Eclair.

A bientôt trente ans, Adrien Gallo, le chanteur et compositeur a décidé d’évoluer le style musicale du groupe. Quatorze morceaux pour réaliser un virage réussi. Les thèmes évoquaient parlent à tous …. solitude, amour, peine.

Exit les influences des Strokes et de ce son rock énergique …. BB Brunes se dirigent vers des sons rock-électro pour ce nouvel album. Une ambiance qui ressemble plus à du Etienne Daho qu’à du Libertines.

Si la voix d’Adrien reste la même, il est loin le son brut et rock de “Blonde comme moi” ….

Miss Cycy

Photographe et communicante à Strasbourg. Je vous propose de découvrir les nouveautés music. On parlera aussi humour - concert et photos