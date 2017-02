3 raisons de succomber à Riverdale

La série Riverdale est adaptée d’une bande dessinée du même nom. Digne héritière de Pretty Little Liars, la série produite par Netflix mêle teenage drama et meurtre non résolu. Découvrez nos trois raisons d’être accro à Riverdale.

1. Meurtre au lycée façon PLL

Durant l’été, un drame survient dans une petite ville américaine. Lors d’une balade sur le lac, seule un des deux jumeaux Blossom revient. Cheryl (Madelaine Petsch) raconte que son frère Jason est tombé à l’eau et n’est jamais remonté à la surface. Sans le corps, les Blossom enterrent un cercueil vide une semaine après.

La rentrée est marquée par ce drame et par l’arrivée d’une jeune new-yorkaise, Veronica (Camila Mendes). L’ancienne peste se lie vite d’amitié avec Betty (Lili Reinhart) et Archie (K.J. Apa).

2. Archie aka le beau rouquin de la série

Qui dit série pour ado dit beau-gosse ténébreux, et pour une fois, l’heureux élu est un beau rouquin musclé. Archie alias ‘teenage Outlander ‘ comme le dit si bien Veronica, a tout du crash d’adolescente.

Joueur de football américain, musicien de talent et meilleur ami de Betty, dont elle est secrètement amoureuse.

3. Vivre ou revivre le lycée avec des paillettes

Comme Pretty Little Liars, Riverdale montre des adolescents et leurs petits (et gros) problèmes, mais en mieux. Parents riches, ados doués pour le sport, les études, la musique, l’écriture… Tourmentés par les amourettes et autres problèmes de coeur.

Le tout, produit par Netflix. Clichée certes, mais intrigante, Riverdale promet de vous rendre accro.

Bonus : le petit Ben de Friends a bien grandi !

L’histoire de ce drame irrésolu est conté par Jughead, meilleur ami d’Archie et écrivain tourmenté. Et qui joue ce petit exclu du lycée ? Cole Sprouse aka le fils de Ross dans Friends.

>> Riverdale, chaque vendredi sur Netflix.