La Playlist SMB : Polo & Pan, Jill is Lucky, Pepite…

Comme chaque mois, Save My Brain vous livre ses dernières trouvailles musicales. Voici notre dernière playlist en date…

Brisa Roché – Disco

https://www.youtube.com/watch?v=ZchFU2mZUoc

Pegase – The one who is okay

https://www.youtube.com/watch?v=Obd6Yf-86cI

Skott – Porcelain

https://soundcloud.com/skottpeace/porcelain

Catfish – Rebirth

https://www.youtube.com/watch?v=_9RELbghKb0

Pepite – Les bateaux

https://www.youtube.com/watch?v=JP3oYwBubdQ

La Femme – Amour dans le Motu

https://www.youtube.com/watch?v=1Jkhf5VKOrw

O – La rivière

https://www.youtube.com/watch?v=T42x-aHkEz0

Polo & Pan – Canopée

https://www.youtube.com/watch?v=_om0W6xzQd8

Fatima – La Neta

https://www.youtube.com/watch?v=37cGgeUiYPw&index=1&list=PLECOaR5OGJ-7on9znTKBOVfp8L-1iSTrb

Res Turner – Earthlings 2

https://www.youtube.com/watch?v=XZM88Ufr9MM&feature=youtu.be&utm_source=phplist4&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=RES+-+Nouveau+clip+choc+%22Earthlings+2%22+-+Album+le+27+mai+2016

The Animen – At war

http://www.theanimen.com/are-we-there-yet-/

Amarillo – The Loop

https://soundcloud.com/microqlima/sets/amarillo-dreamers-ep

Pegase – Well Bell

https://www.youtube.com/watch?v=R7gKOilgMmA

Minou – Hélicoptères

https://www.youtube.com/watch?v=my1bHD090AQ

Housse de Racket – Le Rayon vert

https://www.youtube.com/watch?v=bwTI-bdbhfU&feature=youtu.be

Sophia Charai – Shouff

https://www.youtube.com/watch?v=xDOwf_GWQLU

Soan – Colocation

https://www.youtube.com/watch?v=S6gsW5DClLI&nohtml5=False

Theodora – A for Ache

https://soundcloud.com/theodoraproject/sets/let-me-in-ep

Demi Mondaine – Enchanteur

https://www.youtube.com/watch?v=CHTgBcUSdo8

SUBERBUS – Strong and beautiful

https://www.youtube.com/watch?v=ZhmLWeUntyE

Rosie Lowe – Woman

https://www.youtube.com/watch?v=lOttdDzQ4YI&list=PLECOaR5OGJ-6i20YffFniO7ZIL9qkn1eE

Fùgù Mango – Mango Chicks

https://www.youtube.com/watch?v=9wrYpCRRZdM

Casseurs Flowters – J’essaye, j’essaye

https://www.youtube.com/watch?v=tOq65m0gc5g

Tiga – Planet E

https://soundcloud.com/counter-records/planet-e/s-3Lc1H

Feder – Blind

https://www.youtube.com/watch?v=RONI_t9AU3k&feature=youtu.be

Grand Blanc – Surprise Party

https://www.youtube.com/watch?v=AlNYvOhZsWc

Jil is Lucky – Le goût de l’aventure

https://www.youtube.com/watch?v=64HCPo8ebno&index=6&list=PLfkgNFtqEpzTaLO4BOeqymTCoZufB4dlJ

Cabadzi – Le temps passe

https://www.youtube.com/watch?v=Lf5uB4ZFDTA&feature=youtu.be

De la romance – It’s time

https://www.youtube.com/watch?v=FNglR_9eG1A

John M – Born to meet you

https://www.youtube.com/watch?v=caDj6inH-_E

Sophie – Vyzee

https://soundcloud.com/msmsmsm/sophie-vyzee

The Do – Trustful Hands

https://www.youtube.com/watch?v=HNgJPIwg5Mc

Sire – Look

https://www.youtube.com/watch?v=wwvZRgjhU40

Sara Schiralli – Electric

https://www.youtube.com/watch?v=xs1eva24dOU&list=PLyQYtaMiwHnpZeSNH-5jfVmFrhBWGSZH6&index=1

Nicolas Meunier