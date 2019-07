SOLDIER SPY de Tom Marcus : l’autoportrait d’un espion à l’efficacité redoutable

Disponible en librairie depuis le 3 juillet, Soldier Spy est l’autobiographie de Tom Marcus, agent du service de renseignement responsable de la sécurité intérieure du Royaume-Uni, plus communément dénommé Security Service (« Service de la Sûreté »). Ayant grandi dans les bas quartiers, cet homme a développé un instinct de survie infaillible, lui permettant d’intégrer l’armée. Durant son entrainement militaire, il a été recruté au MI5 (Military Intelligence, section 5) par son officier traitant, suite aux attentats de Londres le 7 juillet 2005. Dans ce livre, l’agent raconte son parcours en détaillant son mode opératoire, ses missions ainsi que les relations de confiance entretenues avec son équipe.

Le livre alterne les missions de surveillance de Marcus avec ses relations professionnelles et personnelles. Si ce schéma narratif peut s’avérer répétitif au fil des pages, l’écriture dévoile un aspect documentaire très intéressant sur le fonctionnement du MI5 : les missions racontées en temps réel donnent l’occasion au narrateur-personnage d’expliquer quelques techniques d’investigation enseignées au Service de Sûreté. En alliant ces explications avec le contexte de chaque mission, le récit arrive à créer une tension efficace fondée sur le principe de réagir immédiatement face à une situation potentiellement dangereuse pour la sécurité d’autrui. Le roman se focalise également sur la mentalité du personnage principal. Toujours précis dans ses actions, Tom Marcus délivre au lecteur sa façon d’agir en tant qu’agent de surveillance. Ses missions se déroulent le plus souvent en pleine rue et consistent à dénicher des informations en jouant un ou plusieurs rôles selon la situation. Pourtant, cet esprit instinctif dont il dispose révèle son talon d’Achille. A force d’être toujours en alerte, l’espion adopte un comportement jugé extrême par ses supérieurs. Par ailleurs, le titre du roman représente bien la problématique du personnage : Tom Marcus agit souvent comme un soldat et, par conséquent, remet en doute son statut d’espion. Dans cette perspective, le roman offre le portrait tout à fait fascinant d’un espion troublé par ses compétences.

Publié par Talent Editions, Soldier Spy est un récit à la fois immersif et troublant. Tom Marcus compose son autoportrait avec une écriture efficace et un point de vue intrigant. Il devient sous sa propre plume un personnage aguerri, avec un sens du devoir implacable, mais aussi déroutant justement à cause de son savoir-faire dévoilant une attitude presque maniaque.