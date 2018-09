« Tout Près d’Ailleurs » Alfred

Fauve d’Or au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême pour son premier album personnel « Come Prima », Alfred, dessinateur de bande dessinée, a écrit un carnet de voyages « Tout Près d’Ailleurs » paru en novembre 2017, aux éditions Le Festin, sous la forme d’une carte postale..

Alfred, dont « Save My Brain » a déjà consacré plusieurs chroniques, est un autodidacte, qui mêle à ses talents d’artiste, le dessin, le théatre et la musique. Cet enfant de comédiens passe des heures à dessiner ses parents pendant leurs répétitions. Adolescent, il arpente les festival de BD afin de faire découvrir ses fanzines, fabriqués à la main, aux éditeurs puis créé sa propre maison de micro-édition à l’âge de 18 ans. Si les éditeurs suivent ses aventures de loin, Alfred ne lâche rien, et au bout de deux ans, il est édité aux éditions Delcourt avec le scénariste Corbeyran pour sa première BD « Abraxas, la Digue » en 1998. Suivront une vingtaine de bandes dessinées, livres de jeunesse, adaptations de romans qui enchantent petits et grands.

Artiste généreux, Alfred est un personnage touchant et terriblement humain, dont la sensibilité se reflète dans chaque dessin.

Alfred rempli des carnets, de dessins, des envies, des notes, des rêves, des souvenirs, des envies, des angoisses, des idées, des fragments déposés pour ne pas disparaître, c’est une étape importante dans la construction de son travail.

Curieux de ce qui l’entoure, Alfred est un explorateur des pistes graphiques différentes, ne s’interdisant jamais de changer de genre, d’univers ou de manière de faire.

C’est ainsi que l’association « Lettres du Monde »* a proposé à Alfred d’animer trois ateliers des bénéficiaires de l’association « Promo Femmes »** à Bordeaux.. 14 femmes venues d’Algérie, de Colombie, du Vietnam, du Tchad, du Maroc et d’ailleurs, toutes d’origine étrangère et installées depuis longtemps à Bordeaux. Chacune sont venues lui raconter leur pays d’origine, leurs souvenirs les lieux, les parfums de l’enfance, des endroits différents qu’Alfred n’a jamais visité.

De ces échanges avec elles, Alfred a tenté de trouver un point d’équilibre entre les pays traversés et les trajectoires personnelles qui étaient intimement liées. Il a ainsi retranscrit dans ses dessins les interprétations qui évoquent les lieux tels qu’il les a entendu au travers de leurs récits, en passant par les couleurs, les sons, les goûts, les odeurs, les musiques, la vie ..

« Tout Près d’Ailleurs » est un carnet de voyage affectif et humain. Un joli petit livre, en forme de carte postale, que l’on peut emmener partout et glisser dans sa poche, un livre aux couleurs vivifiantes et douces à la fois. Au travers de ses dessins, Alfred nous offre un beau voyage, un vrai petit bijou à s’offrir, à offrir et à partager car il y a une réelle humanité et douceur qui se dégage de ce petit livre !

* « Lettres du Monde » est une association qui, depuis 2003, propose des rencontres et des lectures autour des littératures étrangères ayant pour objectif de faire découvrir des écrivains et des textes singuliers en invitant les éditeurs et libraires pour des rencontres publiques et professionnelles, accompagnant les bibliothèques et libraires dans la préparation, la réalisation et la communication,

concevant des temps de réflexion, de formation et d’échanges consacrés aux littératures étrangères, proposant aussi des actions de sensibilisation au travers de rencontres et ateliers aux établissements scolaire et universitaires. « Lettres du Monde » ajoute le désir d’imaginer une autre façon d’être ensemble, écrivains, traducteurs, illustrateurs, éditeurs et publics,petits ou grands, lecteurs jeunes et adultes.

** « Promofemmes » est une association, créée en 1994, qui accueille de femmes en situation de migration provenant d’une soixantaine de pays, promouvant l’interculturalité en accompagnant sur le plan social, culturel et professionnel des femmes migrantes en tenant compte l’ensemble des problèmes qu’elles rencontrent mais aussi leur potentialité et leurs compétences, visant une meilleure insertion personnelle et familiale dans la société d’accueil.