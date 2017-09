Depuis minuit on peut enfin découvrir le nouvel album du groupe Indochine “13”. Deux mots caractérisent ce nouvel opus : puissant et envoûtant. Un son rock avec des touches d’électro, un opus foncièrement sombre mais remplit de vie, d’espoir et de nostalgie des années 80.

A Save My Brain on suit la carrière du groupe depuis bon nombre d’années….. On attend avec impatience chaque sorti d’album. En vrai fan qui se respecte on a évité Twitter et Facebook pour éviter les spoiler, les avis et les commentaires.

Black City Parade date déjà de 2013 …. Déjà cinq ans, même si les fans se sont consolés avec des tournées magnifiques mais la découverte d’un nouvel album n’a pas de prix. Entendre pour la première fois un nouveau son … c’est Noël avant l’heure.

13 est certainement une nouvelle ère pour le groupe, un tournant musical mais aussi dans l’écriture. Nicola Sirkis aborde moins les thèmes de l’adolescence …. Cet opus nous donne une nouvelle ligne de conduite qui serait plus “ L’apocalypse arrive alors : vis, aime et danse”.

Ce nouvel album s’ouvre avec “Black Sky” une référence à Black Parade City très certainement… Ce qui est intéressant derrière les mots du chanteur c’est l’interprétation de chacun.

Personnellement j’y vois un hommage à David Bowie, a un demain qui sera meilleur mais ailleurs que sur Terre.

Dès la première minute, cette chanson plante le décor : Nuit – Toi – Moi – Voyage …. Des mots omniprésents sur l’album.

Le son a aussi changé toujours aussi rock mais avec des touches d’électro…. Plus léger, plus dansant… plus apaisant comme pour contrebalancer les mots.

Un de mes coups de coeur est sans aucun doute 2033, le son est 100% Indo…. On peut un total lâcher prise.

“ Être ta vie, être ta nuit

Être dans ta vie

Être celui, être choisi

Être avec toi “

Que l’on aime ou non le style Sirkis est toujours présent.

Une ambiance plus glaciale s’installe avec Kimono dans l’ambulance … Pour certains le son de sirène étouffée et les paroles font références aux attentats mais il n’en est rien. Nicola Sirkis a expliqué que l’histoire de cette chanson est plus personnelle mais que tous les niveaux de lecture sont possibles.

Il est rare que le groupe parle politique …. Et pourtant “ Trump le monde” et “ Un été français “ “suffragettes BB” font référence à ce milieu

Ce dernier titre et Tomboy 1 portent les messages d’un demain plus féminin.

“ Ils viennent me chercher pour me pendre. Ils veulent casser mon visage. Ma mère qui pleure les laissera faire… “.... « Tomboy 1″ est clairement dans la continuité du titre « Collège Boy. »

D’ailleurs, prenez le temps de regarder la pochette de cet album … que des femmes sont présentes.

Sur l’album Paradise en 2012, Jean-Louis Murat avait rendu hommage au groupe avec la chanson Un Singe en Hiver…. La plume de Jean-Louis se retrouve sur la chanson « Karma Girl. »

Enfin je porte votre attention sur la chanson « Song for a Dream »

J’aimerais être vivant et ne plus avoir peur

J’aimerais aimer mon père

J’aimerais savoir quoi faire

J’aimerais bien le comprendre

J’aimerais bien qu’il attende

J’aimerais être important

J’aimerais être un désir

J’aimerais être un fossile

J’aimerais te voir guérir

J’aimerais te voir grandir

Atténuer tes douleurs Tombera les croix

Mon rêve réussira

Tombera les diables

Les dieux n’existent pas Attaque mes rêves

Ou détruis mon âme

On sera un rêve incroyable C’est juste ma vie, c’est juste mon âme

On sera un rêve idéal

On aura une vie incroyable

Je voudrais un rêve idéal J’aimerais être un guerrier

Quelqu’un d’effrayant

J’aimerais que tu reviennes

J’aimerais me sentir bien

Accueillir des réfugiés

Revenir en arrière

J’aimerais ne plus vieillir

Y avoir jamais cru

J’aimerais juste essayer

Comme à chaque sortie d’albums les fans seront émerveillés et les détracteurs s’attaquent aux textes, à la voix ….. Pour moi, écoutez cet album et prenez ce que vous aimez.

Voyez l’espoir, la mort, la mort, la séparation.

La force du groupe est de parler et de faire écho à chaque génération sur les même sujets.

En 1999, Dancetaria parlait à l’adolescente que j’étais en 2017 et sur les mêmes thèmes Indochine parle à la femme que je suis.

Que l’on aime ou l’on est détesté le groupe vit depuis 36 ans … il n’est pas près de s’éteindre.

Track List

1. BLACK SKY

2. 2033

3. STATION 13

4. HENRY DARGER

5. LA VIE EST BELLE

6. KIMONO DANS L’AMBULANCE

7. KARMA GIRLS

8. SUFFRAGETTES BB

9. UN ÉTÉ FRANÇAIS

10. TOMBOY 1 (feat KIDDY SMILE)

11. SONG FOR A DREAM

12. CARTAGÈNE

13. GLORIA (feat ASIA ARGENTO)

14. TRUMP LE MONDE (BONUS)

15. LA 13ème VAGUE (BONUS)