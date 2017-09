Protéger sa peau des rides : quelques conseils

Avez-vous remarqué la vitesse à laquelle le temps file ? Une vive allure. Pour preuve, SaveMyBrain vient de dépasser ses 10 ans,.. c’est dire ! Mais lui, comme tout site Internet, il peut faire sa cure de jouvence et changer de peau. Malheureusement, nous autres les humains ne pouvons en dire autant et l’apparition des premières rides sur notre visage n’est pas sans nous rappeler qu’il est possible de corriger le tir. Petit tour des types de crèmes disponibles du coté de la gamme Nuxe pour se faire un idée de se qu’apporte ce type de produit.

Une promesse à tenir

La promesse d’une crème anti-age est de, soit faire disparaitre des rides disgracieuses; soit de lisser la peau pour paraitre moins flétrie. Leur utilité n’est plus à faire et les crèmes ont toutes un objectif différent et on retiendra qu’il en existe quatre sortes : les anti-rides « classiques », les lissantes, les détox, les redensifiantes et les soins fermeté.

Pour vous faire une idée vous pouvez visiter ce lien : https://fr.nuxe.com/anti-age-anti-rides-fr-9

Il est conseillé de passer une crème anti-âge la nuit. Pourquoi ? Une crème anti-âge en plus d’hydrater correctement la peau, aide à lutter contre son vieillissement prématuré. Surtout que la journée, votre peau lutte sans relâche contre les agressions de votre environnement proche : pollution, UV, pluies acides, etc.

La nuit votre peau se repose de toutes ces agressions et se régénère naturellement, mais lentement. Un soin spécifique, accélère la régénération par le renouvellement des cellules alors que votre peau est très réceptive.

Quelques conseils pour préserver sa peau du temps qui passe

Vous allez dire que c’est logique mais il est nécessaire de le rappeler. Il faut s’hydrater tous les jours en quantité suffisante afin que le corps ait à sa disposition de quoi transpirer. Cela active les pores de celle-ci et permet d’éliminer de nombreuses toxines.

Ajouter à cela le « manger/bouger », c’est à dire essayer de manger au maximum équilibré, éviter le grignotage hormis de fruits et s’astreindre à un minimum de sport par semaine (il est dit que 30 minutes minimum par semaine de sport permettent déjà d’éviter les pires choses).

Ajoutons à ces basiques le fait de bien se démaquiller et nettoyer le visage matin et soir pour éviter à notre peau de conserver des toxines, voire d’en absorber plus que de raisons.

Et selon mon age, quel type de crème ?

En fonction de sa tranche d’age, il y a une crème possible.

Entre 18 et 30 ans : hydratez votre peau tous les jours, simplement. C’est le geste essentiel pour prévenir l’apparition des rides en la protégeant des radicaux libres par des soins anti-oxydants adaptés.

Entre 30 et 40 ans : apparition des premières rides sur votre visage, notamment sur le front et le contour des yeux. Cela vous donne du charme, certes, et si vous souhaitez corriger cela, une crème premières rides permet de relaxer et lisser tout cela.

Entre 40 et 50 ans : la peau perd en protéines et creuse ses rides. Elle se font plus présentes et pour corriger le tir, il est conseillé une crème lissante, voire fermeté qui apportent une nouvelle élasticité à votre visage.

A partir de 50 ans : il devient nécessaire de regalber la peau. On préconisera les soins de régénération qui donnent plus d’éclat tout en lissant.