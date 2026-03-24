Où va nous ? le dernier album des Wampas

Plus de quarante ans de carrière, quinze albums, et toujours cette impression que rien ne pourra jamais vraiment calmer la tempête Wampas. Avec Où va nous ?, le groupe mené depuis 1983 par Didier Wampas prouve une nouvelle fois que le rock français peut encore être sauvage, touchant… et surtout furieusement vivant.

Sorti début février 2026, ce quinzième album studio confirme que les Wampas n’ont pas perdu leur ADN : des guitares électriques, des refrains immédiats et cette énergie punk qui refuse obstinément de vieillir. Les Wampas continuent d’avancer comme ils l’ont toujours fait : à leur manière, sans chercher à coller aux tendances.

Dès le morceau-titre, Où va nous ?, le ton est donné. Un riff de basse nerveux, une batterie qui cogne et la voix reconnaissable entre mille de Didier Wampas qui déboule au premier plan. Le morceau explose rapidement, comme une invitation à se réveiller et à se défouler — exactement ce que l’on attend d’un disque des Wampas.

Et c’est peut-être ça, la force du groupe : cette capacité à transformer une chanson punk en petit moment de catharsis collective.

Parmi les titres qui marquent d’emblée, Punk Ouvrier s’impose comme un véritable étendard. On y retrouve tout ce qui fait le sel des Wampas : une fougue immédiate, un regard social décalé, et cette capacité unique à mêler l’urgence punk à une forme de tendresse désarmée. Le morceau porte aussi une résonance particulière dans le parcours de Didier Wampas, puisqu’il apparaissait déjà sur son premier album solo, il y a plus de dix ans.

On vous conseille également de regarder le clip Les chansons sur toi, qui va déclencher quelques fous rire.

Où va nous ? Les Wampas prouvent une fois de plus qu’ils demeurent inclassables et farouchement libres. Entre énergie brute, dérision, émotion à vif et regards décalés sur le monde, le groupe continue d’avancer sans jamais chercher à se lisser. Les quinze chansons de ce dernier album restent dans la vibe 100% Wampas, l’album est cohérent à leur univers, nerveux, habité avec une dose de fragilité. Un disque qui n’essaie ni de moderniser artificiellement leur formule ni de jouer la carte de la nostalgie, mais qui affirme, une fois encore, cette singularité touchante et ce désordre profondément vivant qui n’appartiennent qu’aux Wampas. Pour rappel les Wampas seront en tournée de mars à juin en France, si vous voulez passer un bon

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