« Ménagez-moi » Une websérie à découvrir

Menagez-moi se distingue par sa légèreté, sa fraîcheur et ses dialogues incisifs, tout en offrant une vision attachante de la vie parisienne vue à travers le prisme de Chloé et Simon. Un concentré de bonne humeur à ne pas manquer.

En plus d’un scénario drôle écrit par Chloé ( notre héroïne) et Florent Pinget , tu retrouves un casting de folie comme :

Si tu es à la recherche d’une mini-série pétillante qui te plonge dans le quotidien trépidant de Chloé, scénariste dans la trentaine à Paris, ne cherche plus : Ménagez-moi est faite pour toi. Suis cette héroïne moderne à travers ses péripéties amoureuses, ses réflexions sur sa carrière et ses rencontres parfois cocasses, le tout avec une bonne dose de rire.