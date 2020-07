Si cette reprise d’Electric Blue, des Cranberries, par Baret Explorers ne fera pas revenir Dolores O’Riordan, elle a le mérite de livrer un touchant hommage à la chanteuse disparue début 2018.

Composé de Liv (chant, guitare) et Heimanù (violoncelle), ce duo folk reprend avec respect et intensité cette chanson de l’album To the Faithful Departed (1996). Bluffant !

A écouter, sans modération…