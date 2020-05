Helmut Fritz est confiné, ça l’énerve !

Voilà le retour inattendu de ce confinement, comme quoi, il peut avoir de bons côtés… Cela fait plus de dix ans que Helmut Fritz avait gravé son refrain « Ca m’énerve » dans nos mémoires. Parce qu’il fallait faire la queue chez Ladurée. Parce que les filles portaient de franges à la Kate Moss. Parce qu’il n’avait pas de réservation pour aller prendre un verre au Costes.

En 2020, c’est le confinement qui l’énerve. Helmut Fritz est de retour ! Entre temps, sa barbe a poussé, il s’affiche en total look Off White… Sur son balcon et dans sa cave. Quelques plans, tournés vite fait à l’iPhone dans les rues désertes complètent un clip artisanal, mais qui fait son effet. Presque mieux que la version originale ! On peut difficilement apprécier « Ca m’énerve » version 2020, sans connaître le texte de 2009. Les phrases sont remixées, mais les références parsèment le texte. Aujourd’hui, ce sont les gens qui font la queue pour des Panzani qui énervent Helmut Fritz. En dix ans, certains ont pris cher : ce sont maintenant celles qui picolent à la Kate Moss, qui l’énervent. Et on n’abandonne plus le rouge à lèvre pour le gloss, mais pour les gosses. C’est finalement encore plus drôle qu’il y a dix ans.

Le come-back inattendu d’Helmut Fritz

Voilà un shot de bonne humeur, qui remplace bien un shot au bar du Costes. Car il faudra sans doute attendre au-delà du 11 mai pour qu’il rouvre, que le déconfinement soit total. En attendant de pouvoir goûter aux fameuses compilations électro de la rue Saint-Honoré, poussez le volume à fond : Helmut Fritz a réussi son come-back ! Maintenant, à quand une version spécial confinement de « Fous ta cagoule » ?

PS : on vous conseille grandement, à la lecture du clip, de faire un arrêt sur image pour lire le contenu de l’attestation remplie par Helmut Fritz. La lecture en vaut la peine.