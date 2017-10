La Playlist SMB ….un dimanche et de bonne humeur

Et on partage le duo qu’il a fait avec Skylar Grey

Macklemore a sorti un nouvel album ( on en parlera également ). Gros coup de coeur pour ce duo Kesha

Fin octobre on vous prépare une surprise en compagnie des Fatals Picards

On attaque avec le dernier clip d’Orelsan, on parlera de son nouvel album autour du 20 octobre.

Il y a pleins de nouveautés et plein de belles choses à écouter… tour d’horizons de ce qui faut écouter.

Miss Cycy

Photographe et communicante à Strasbourg. Je vous propose de découvrir les nouveautés music. On parlera aussi humour - concert et photos