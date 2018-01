Dolores O’Riordan : décès de l’incroyable voix des Cranberries

Dolores O’Riordan n’est plus. L’emblématique chanteuse des Cranberries s’est éteinte à l’âge de 46 ans, ce lundi 15 janvier 2018, de causes non encore communiquées. Un choc pour ses fans et pour toute une génération qui a grandi avec ses tubes. La puissance de sa voix avait permis au groupe irlandais de se forger une réputation mondiale. Qui n’a jamais entendu Zombie, Just My Imagination ou encore Hollywood, des frissons dans tout le corps ?

Parce qu’elle va cruellement nous manquer, et que la perspective de ne plus jamais l’entendre en live est un véritable drame, souvenons-nous ce soir des magnifiques interprétations qu’elle nous a offert pendant toutes ces années.

Bye bye Dolores, le rock a encore perdu une belle étoile ;'(