Bienvenue à Suburbicon, le nouveau George Clooney

Entre Desperate Housewives et Burn After Reading, le nouveau film de George Clooney vaut le détour. Décryptage.

Un thriller humoristique façon George Clooney

Bienvenue à Suburbicon, petite ville des Etats-Unis où règne le calme et la tranquillité. Tout le monde se connaît, les voisins sont aimables et la ville n’est pas troublée par les voyous. C’est le rêve américain incarné. Jusqu’au jour où vient emménager une famille afro-américaine, les Meyers.

La ville s’embrasse par leur arrivée : les voisins mettent des planches autour de leur maison pour ne pas les voir. Ils chantent des chants confédérés à toute heure du jour et de la nuit… Ils font tout pour que les Meyers partent.

Parallèlement, leurs voisins directs, les Lodge, se font cambrioler. Rose Lodge est assassinée laissant derrière elle son fils, son mari et sa soeur jumelle.

Suburbicon, un scénario des frères Coen repris par Clooney

Le scénario de Suburbicon est d’abord écrit par les frères Coen et proposé à Clooney en 1999. Ce n’est que des années plus tard, en construisant un scénario inspiré des événement de Levitton que Clooney et Grant Heslov ont choisi de ne faire qu’un avec l’histoire de Joel et Ethan Coen. Car oui, à Levitton aux USA, une famille noire a bien été prise pour cible par toute la population pour avoir osé s’installer dans une banlieue chic blanche.

La collaboration entre les frères Cohen, Clooney et Heslov est brillante. Le film est drôle, angoissant et use et abuse de clichés qui l’enrichissent.

Un casting cinq étoiles et une belle découverte

Bien-sûr, comment résister au casting du film ? Matt Damon en père banlieusard bedonnant, Julianne Moore tantôt en mère de famille en fauteuil roulant, tantôt en soeur jumelle sexy.

Mais la prestation la plus marquante est celle Noah Jupe, le jeune Nicky Lodge. A seulement 11 ans, (maintenant 12), il impressionne par son jeu d’acteur. On se sent frustré, apeuré et angoissé avec lui. Une belle découverte.

Bienvenue à Surburbicon, un film de George Clooney, sortie le 6 décembre 2017, 1h44.