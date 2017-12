Rides, cernes, poches : nos conseils pour le contours des yeux

Nuits trop courtes ? Signes du temps qui passe ? Les contours de nos yeux sont les premiers à être touchés par l’avancée de l’âge et de la fatigue. Oui, tout le monde est touché, que l’on soit une femme ou un homme.

Les différents dangers pour votre peau

Une soirée un peu trop arrosée – avec modération évidemment – et la piste de danse qui s’embrase, et vous voici le lendemain avec de fabuleuses cernes ou poches, voire rides bien creusées.

Si cela peut vous rassurer, ou non, mais il n’y a pas que les soirées qui altèrent le contour des yeux. En effet, la pollution quotidienne est aussi un facteur accélérant : gaz d’échappements et tabac ont tendance a déshydrater la peau et la rendre grise avec perte totale de son éclat poupon.

Voici le pourquoi des cernes et poches grises. Heureusement, la marque Nuxe que nous ne présentons plus, propose des solutions adaptés

Protégez la zone la plus fragile de votre visage

Le contour des yeux étant une zone tout à fait délicate, il convient d’y appliquer une crème qui aura pour effet de gommer les signes de vieillissements mais aussi d’estomper les taches disgracieuses.

Comment faire son choix parmi tous les types de crèmes disponibles sur le marché ? Car il en existe de nombreuses versions avec chacune une spécificité et une cible. Evidemment, nous ne conseillerons que trop les crèmes à base de plantes et avec des actifs hydratants

Les types de crèmes contours des yeux et leurs actions

Anti-cernes : plus ciblée pour les jeunes rides, ces crèmes s’attaquent au premières cernes en lissant et éclairant votre regard.

Anti-âge : ces crèmes ont pour objectif de réduire (oui vos rides…) l’apparition des contrariantes poches sous les yeux. Elles permettent par extension d’estomper les cernes.

Anti-taches : souvent, les cernes qui apparaissent peuvent donner un teint des plus grisâtre et s’accompagner de points de taches très déplaisants. La crème anti-taches va s’attaquer à ces points et ce teint gris en lissant en même temps les cernes.

Liftant général : la formulation la plus complète pour femmes plus âgées, par exemple, où les rides sont plus profondes. Le traitement est donc plus important mais permet de « défroisser » le regard avec une action anti-taches.

Et pour les hommes ?

Enfin, les hommes ne sont oubliés tout en étant particulièrement touchés par l’apparition des poches sous les yeux.

Il n’existe pas de versions de crèmes pour la gente masculine mais plutôt une formulation complète. La crème multi-fonctions réduit l’apparence des poches, atténue les cernes, lisse le contour de l’oeil et protège du vieillissement cutané prématuré.

Le contour des yeux est décongestionné et moins marqué.

Quelques techniques pour appliquer une crème contour des yeux

Prélever une pression et répartir entre les majeurs de chaque main ou appliquer le produit en petit points sur le contour bas de l’oeil.

Lisser avec le majeur les paupières inférieures et supérieures de l’intérieur vers l’extérieur de l’œil.

Maintenir une pression pendant 3 secondes vers le haut sur les tempes.

Pincer simultanément les deux sourcils de l’intérieur vers l’extérieur de l’œil.

