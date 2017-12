Comme une flamme de Romuald Giulivo : un bol d’émotions époustouflant

Des tréfonds de l’âme humaine, subsiste une étincelle d’espoir dans le ténébreux tumulte de nos émotions. C’est bien le propos du roman Comme une flamme écrit par Romuald Giulivo, publié par l’Ecole des Loisirs en 2010. Le personnage principal s’appelle Romain, un adolescent énervé par une vie sans couleur. En cette veille de Noël, il passe ses vacances avec des « parents-fantômes » et avec le souvenir de sa sœur Marie, son espoir emporté par le vent. Il la retrouve soudainement à l’hôpital et s’enfuient, tels deux fugitifs liés par le destin ; quand tout d’un coup apparaît un homme aux allures d’Hemingway, les emportant tout en haut d’une montagne, dans une chambre d’enfants vide.

Auteur des Manuscrits d’Elfaïss, Giulivo compose avec cette histoire une chronique adolescente tout à fait bouleversante. Il développe une écriture sensitive par le biais d’une focalisation sur les émotions du personnage principal. C’est à travers une parole spontanée, parsemée de termes vulgaire, proche de l’oral, que l’auteur parvient à saisir l’émotion de l’adolescent sur le vif. La description des décors et l’interaction entre les personnages sont empreintes d’une mélancolie surprenante. Vivant dans un climat qui lui déplait fortement, le personnage principal du roman, Romain, est tiraillé en son fort intérieur entre ses désirs et ses obligations familiales. Son parcours semé d’embûches se révèle palpitant grâce à un passage remarquable entre plusieurs genres, entre drame familial et thriller âpre, le tout relevé par une atmosphère presque apocalyptique.

Mêlant avec justesse le drame et la chaleur humaine, Comme une flamme est un roman qui brûle d’émotions, dont l’écriture à fleur de peau de Romuald Giulivo représente de belle manière le tempérament de l’adolescence.