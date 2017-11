The Last Tycoon, l’adaptation Amazon de F.S Fitzgerald

Le service Prime Vidéo est le Netflix des abonnées Amazon Premium. Via ce service, pour cinquante euros par an, vous avez accès non seulement à la livraison Prime mais aussi au service Prime Vidéos. Le but de ce billet n’est pas de faire la promotion d’Amazon mais de parler de l’une de leurs séries originales : The Last Tycoon (Le dernier nabab en français).

Fan de F.S.Fitzgerald, cette série est pour vous

Cela ne vous a peut-être pas échappé, The Last Tycoon est adaptée d’un roman non achevé de Francis Scott Fitzgerald, le célèbre auteur de Gatsby le magnifique. Il avait d’ailleurs déjà été adapté par Elia Kazan en 1976 avec Robert de Niro dans le rôle de Monroe.

Le pitch : Monroe Stahr est un producteur travaillant pour l’un des petits studios de cinéma la Brady American. Entre jeux d’argents et jeux politique, la société essaie de s’en sortir face à la Mayer Compagnie et autres Warner Bros.

Ambiance tamisée, costumes d’époque et décors plus que réalistes créent un univers parfait se retrouver plongé dans les années 1930. Le plus de la série : elle est sur fond de conflit nazi entre le studios américain, comptant beaucoup d’immigrés juifs, et leurs actionnaires allemands.

Un casting tout en élégance dans The Last Tycoon

Le première chose qui m’a donnée envie de regarder The Last Tycoon est l’un de ses rôles secondaires tenu par Lily Collins (Celia Brady).

J’ai découvert avec la série Matt Bomer dans le rôle principal et même s’il manque quelque peu d’expressions faciles (est-ce le rôle ou l’acteur?), il incarne bien Monroe, le producteur de la Brady American.

Les autres personnages ne sont pas en reste puisque le casting se partage entre Kelsey Grammer (Pat Brady), Dominique McElligott (Kathleen Moore, vue récemment dans House of Cards) et Rosemarie DeWitt (Rose Brady) entre autres.

Le problème principal de The Last Tycoon c’est que la série n’a pas été renouvelée pour le moment par Prime Vidéos. Affaire à suivre…

The Last Tycoon – Prime Vidéos, en ligne depuis juillet 2017.