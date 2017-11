La Playlist SMB ….un dimanche et de bonne humeur

On profite de ce dimanche matin pour vous faire découvrir ou re-découvrir quelques chansons… On a légèrement été influencée par Nikos et les NRJ Music Award. Bonne découverte sur Save My Brain et en commentaire dites nous ce que vous écoutez en ce moment.

Imagine Dragons – Thunder

Ils ont eu hier soir le prix du groupe International au NRJ Music Award.



Indochine – Song for a Dream

Ils ont eu un NRJ d’honneur pour leur 35 ans de carrière (et ça n’est pas fini !)



Ed Sheeran – Perfect

Cette chanson est juste magnifique. Une belle déclaration d’amour et un clip 100¨% poésie

Orelsan – Grands Parents

Ce titre n’est pas dans son dernier album « La Fête est finie », chanson hommage aux grands parents.





Bigflo & Oli – Insolent2

Meilleur duo groupe aux NRJ Music Award …. gros coup de coeur pour cette chanson promo pour la tournée des zénith en 2018. Faites attention aux références à Harry Potter mais pas que.