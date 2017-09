La Playlist SMB ….un dimanche et de bonne humeur

On le sait …. c’est le retour du gris c’est pourquoi aujourd’hui Save My Brain t’apporte une touche de couleurs, de bonne humeur…. Voilà une sélection de clips et d’articles à découvrir ou re-découvrir.

BB Brunes – Eclair – Eclair

Lien sur le nouvel album

Indochine – La Vie est Belle

Lien sur le nouvel album

Brigitte – Palladium

Lien sur le nouveau clip

Carmen Maria Vega – Le Grand Secret



Lien sur le nouvel album

Etienne Daho – Les flocons d’été

On en parlera trés rapidement

MC ★ Solaar – Sonotone



On en parlera trés rapidement

Thirty Seconds To Mars – Walk On Water



Foo Fighters – The Sky Is A Neighborhood



Et enfin pour finir cette sélection

Taylor Swift – Look What You Made Me Do



Vous pouvez dans les commentaires nous donner votre sélection de titres du dimanche