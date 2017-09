Brigitte – Palladium.

ELLES REVIENNENT ! Brigitte revient sur le devant la scène avant la fin de cette année. Vendredi 1er septembre, on a découvert un clip magnifique Palladium. Une chanson ôde à la féminité pour se consoler des ruptures.

Trois minutes quarante quatre de douceur, de sonorités vintage, de mots qui sonnent justes.

“ tu es belle même quand tu pleures, t’as le spleen élégant le blues enchanteur. Il devait être aveugle et sourd pour être aller faire un tour. C’est pas la peine de faire semblant je sais qu’on n’est pas des géants. Viens on pleure on pissera moins.”

Pour ce single, Aurélie et Sylvie ont réuni une soixantaine de femmes: jeunes, blanches, métisses, androgynes, blondes, rondes …. toutes les femmes vivent des peines de cœur….

Vivement le 17 novembre, que l’on découvre ce nouvel album.

En attendant on peut suivre l’actualité sur Facebook