En fan de Tom Hanks, je scrute les sorties de ses prochains films. C’est ainsi que j’ai découvert The Circle. Quand un livre est adapté en film, j’ai toujours (ou presque) le réflexe de le lire avant de voir le long-métrage. J’ai dévoré le best-seller de Dave Eggers. Fan de Black Mirror, cet univers est fait pour vous.

The Circle de Dave Eggers, un livre passionnant et angoissant

Le roman est une dystopie sur l’hyper-connexion. Mae Holland est une jeune américaine travaillant comme assistante dans une petite entreprise. Lassée par son job, elle se fait pistonner par son ancienne colocataire de l’Université, Annie, pour entrer dans The Circle, une entreprise en vogue. La-dite entreprise imaginaire de la Silicone Valley ressemble trait pour trait à un mélange de Google et d’Apple. Mae travaille au service Relations Clients et s’adapte lentement à la vie sur le Campus du Circle. Peu à peu, elle glisse vers leur monde ultra codifié empreint de technologie. Jusqu’à perdre pied ?

The Circle de James Ponsoldt, un film à éviter

Si le film démarre plutôt dans le respect du livre, le discours qui en ressort à sa fin n’est en rien l’image du roman. Sans vous spoiler, sachez que si vous avez lu le livre, vous allez être déçu. Ce qui m’a le plus dérouté : l’identité de Kalden, ami et amant de Mae est dévoilé immédiatement… Le personnage n’est d’ailleurs en rien une bonne adaptation du roman. De plus, à part Tom Hanks, les acteurs sont gauches. Le pire étant Emma Watson pour que le jeu d’actrice semble avoir été le cadet de ses soucis durant le tournage.

En bref, lisez le livre, évitez le film.

The Circle de Dave Eggers, éditions Gallimard, 2013. / The Circile de Tom Hanks – sorti le 19 juillet 2017