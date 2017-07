Dunkerque, le nouveau Nolan à voir absolument

Dunkerque est le nouveau film de Christopher Nolan (Inception, The Dark Knight, Interstellar). Si vous êtes passés à côté de sa promo, vous vivez clairement dans une grotte. Sans réseau. Sans vie sociale. Sinon, vous avez forcément vu une des affiches du film dans le métro ou sur un bus. Avec ce nouveau long-métrage, le réalisateur britannique s’attaque à un épisode méconnu, en tout cas au cinéma, de la Seconde Guerre Mondiale : l’opération dynamo.

Un film centré sur La bataille de Dunkerque

Le combat transposé ici sur grand écran s’est déroulé du 20 mai au 03 juin 1940. Les forces britanniques, belges, canadiennes et françaises sont repoussées par les Allemands vers la baie de Dunkerque. 400 000 soldats britanniques sont coincés sur la plage.

Les troupes françaises dessinent héroïquement (même si peu montré par Nolan à mon grand regret) une poche protégée autour des plages de la ville pour laissée l’occasion aux britanniques d’évacuer leurs troupes. L’opération est dangereuse : les alliés ont peu de temps devant eux et Dunkerque est plus loin que Calais des côtes anglaises.

L’attente est la détresse des soldats

Le temps compté est amplifié par la non-linéarité du film de Nolan. Une semaine semble durer une journée et un mois à la fois. Les personnages principaux sont montrés au travers de divers moment de leur attente et de leur combat pour retrouver l’Angleterre.

Côté acteur, le jeune Fionn Whitehead (Tommy) n’a rien à envier à Cillian Murphy qui campe un soldat traumatisé. Tom Hardy, dont on ne voit quasiment que les yeux puisqu’il joue un pilote anglais, se complaît dans le rôle du héros qui lui sied à merveilles. Si l’on suit plus volontiers le jeune Tommy pendant le film, il n’est que l’un des soldats, lieutenant ou civils mis en évidence dans l’histoire.

Une BO signée Hans Zimmer pour Dunkerque

Pour souligner la beauté des images, tournées en majorité à Dunkerque, Christopher Nolan a choisi Hans Zimmer. L’ambiance longue et haletante est amplifié par la musique stressante de Zimmer. Ce n’est pas la première collaboration des deux hommes puisque le compositeur a déjà signé la musique d’Interstellar et de The Dark Knight Rises ou encore d’Inception.

Dunkerque, de Christopher Nolan, en salle depuis le 19 juillet 2017.