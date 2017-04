Mustang – Karaboudjan

Fin janvier, le groupe Mustang a sorti son nouvel EP sous le nom Karaboudjan. L’EP comprend 5 chansons dont “ Salauds de pauvres”.



De son premier opus A71 à Baraboudjan, le groupe garde ce style de rock furieux, un style unique donné par son leader Jean Felzine.

Depuis 2009, on est toujours sous le charme de ce groupe… c’est pourquoi une fois de plus on vous conseille d’écouter : “ Karaboudjan”, “Johanna”, “Dis-moi merde”, “Inconsolable”.

Pour suivre l’actualité de Mustang : Facebook

Vous pouvez retrouver Jean Felzine avec Jo Wedin : Toutes les infos Ici et sur Deezer

Mustang sur Save My Brain – A lire aussi :

Mustang Ecran Total

Rencontre avec le groupe Mustang

Mustang