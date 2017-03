Aujourd’hui j’ai envie de te faire découvrir l’univers Pop – British et Acidulé de la chanteuse Ornette. « Take Your Time » son EP sortira le 10 mars prochain. Une chanson, quatre ambiance. Mon coup de coeur entre les quatre ambiance va s’en aucun doute à la version piano. La voix est pure, le son du piano doux. Un bonbon acidulé que l’on goûte, que l’on aime.

Je voulais aller plus loin que l’EP, alors je suis allée découvrir l’univers d’Ornette sur soundcloud et je suis tombée amoureuse de son univers. Il m’ a fallut quelques notes de la chanson » Crazy » et « Bye Bye Baby Bye Bye »

Enorme coup de coeur pour la cover de Supertramp. « Logical Song »

Maintenant, j’aimerai que tu montes le son de ton ordinateur, téléphone et que tu te laisses glisser vers l’univers d’Ornette. Laisse toi te faire envelopper d’un voile de douceur musciale.



Si tu souhaites aller plus loin, je te conseille de te connecter à partir du 10 mars pour découvrir « Take Your Time » .

Pour suivre son actualité Facebook