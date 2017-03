Ry’m de Lyre le Temps a The Voice

A Save My Brain on est heureux pour deux raisons : la première on a le nez creux ! Cela fait plus de 4 ans que l’on suit et soutient le groupe strasbourgeois, Lyre le Temps. La seconde est le succès de Ry’m, leader du groupe, samedi soir lors de l’émission The Voice.

Le presque trentenaire est passé sur le plateau de TF1 pour les auditions à l’aveugle. On avait lu l’info il y a quelques jours sur Twitter. Forcément on a eu un énorme sourire quand on a entendu les premières notes de « Hit The Road Jack » et la satisfaction au premier fauteuil retourné. … bon on avait peu de doute sur ce point-là ! Ry’m a finalement choisi un autre strasbourgeois comme coach, Matt Pokora.

Maintenant on souhaite le meilleur pour le strasbourgeois. On a enfin une bonne raison de regarder The Voice le samedi soir :)

Et vous, vous avez eu un candidat coup de coeur sur le début de The Voice 2017 ?

Même si j’aime cette version, elle n’égalera pas les frissons du live.

