Gentlemen : à vos costumes !

La vague de grand froid semble passée et laisse place à la perspective d’un printemps plus doux et agréable. Pour autant, quand il est temps de renouveler sa série de costumes il est importante de faire les bons choix.

Tout d’abord, en mode deux pièces, un costume, c’est avant tout une veste et un pantalon. On ajoutera le gilet pour en faire un trois pièces.

De manière noble, la matière de référence est la laine. Les costumes sont alors classés par qualité de laine en fonction du diamètre du fil ; on parle de super 80s, 100s, 120s,…, jusqu’à 250s. Plus la laine est fine, plus le costume est léger, doux et respirera. On retrouvera également pour une tenue qui respire des pièces en lin mais le tissage reste beaucoup plus grossier.

Mais ce type de costume n’est pas pour toutes les bourses. Pour trouver une veste et un pantalon pas cher il faudra se tourner vers le polyester et la viscose qui pour un meilleur prix arrivent à délivrer une sensation de légèreté et de douceur assez proche des costumes traditionnels en laine.

Alors, comment être beau et propre pour le printemps ?

Pour votre costume homme, commençons par les choses à éviter.

Le blanc de blanc sauf si vous allez à une réception à thème.

Le grosses rayures type Borsalino qui vous donnera un look de faux mafieux.

Le brillant pour tous les jours, utilisez le plutôt pour un mariage (quoique!)

La veste trois boutons, la coupe est trop droite et c’est démodé.

Le col Mao pour la veste, sauf si la veste est à multiple boutons, cela peut donner un style.

Globalement les cols châle pour la veste

Concrètement, back to basics avec sobriété et élégance. on privilégiera :

D’une manière générale, une veste à col parisien, voire à col tailleur plus classique.

Un costume bleu profond avec ou sans cravate mais une belle chemise blanche cintrée harmonie avec chaussures marrons bout fleuri.

Un trois pièces bleu marine, cravate tricot deux tons bordeaux/noir du plus bel effet

Un micro pieds de poule gris sur chemise rayée bleu/blanc et, pour parfaire, cravate à point de couleur orange/marron (n’oubliez la pochette raccord pour l’élégance type british).

Enfin, pour du classicisme sans faille, le noir et l’anthracite sont indémodables.