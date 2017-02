Il y a quelques années lors d’un stage de Swing j’ai découvert Gordon Webster et son orchestre … avec Josh. Quelques mois après Josh monte un band ultra mega cool avec un concept au top. Reprendre des standards de la pop et des tubes de l’été mais avec des cuivres et un batteur.

Voilà Lucky Chops est né, une fanfare New-yorkaise ! Pour se faire connaître le groupe joue dans le métro. Ils font le buzz ils font le show et ils enflamment les réseaux sociaux.

Hier soir j’ai eu la chance d’assister à un de leur concert en Allemagne. Dans la salle des gens de quarante-ans voir plus et des ados entre 15 et 20 ans …. je suis curieuse de savoir comment ils ont connu ce groupe new yorkais.

Vers 20h30 quand les cinq musiciens arrivent sur scène la foule s’enflamment 1h30 de concerts les titres s’enchaînent avec une énergie débordante. Un belle complicité existe entre les musiciens, les groupies se déhanchent sur les reprises de cette fanfare 2.0. Les amateurs de cuivres sont ravis. Le temps passe rapidement car l’ambiance et le show sont là !

Hors scène le groupe est génial ils discutent avec les fans signent des autographes. Ils prennent volontiers des selfies, s’intéressent à la vie des fans. De quoi faire grimper le capital sympathie un peu plus.

Je vous propose de découvrir l’univers de cette troupe en vidéos et en photos.

Faites attentions ils sont en France, Suisse, Allemagne et Belgique en ce moment mais reviennent cet été.

Retenez ce nom Lucky Chops …. on va en entendre parler.