Le projet FOU de PV Nova

Vous connaissez certainement ce YouTubeur ( mais pas que ça )…. Si, si, si vous avez forcément entendu parler, PV Nova fête ses 10 ans sur YouTube alors forcément vous avez au moins entendu 1 fois l’Evolution de Get Lucky ou encore une expérience musicale, le comité des reprises avec l’ami Waxx …

Il y a quelques jours PV Nova a fait une annonce pour expliquer son nouveau projet. Un album de 10 chansons composé en 10 jours avec 10 contraintes :

Style musical de référence Accords (magiques ou pas) Thème des paroles Événement composition Événement écriture Arrangement Astuces de mixage Couleur (oui oui) Instruments délires Contrainte des internautes

Toute une équipe ( ingénieurs – musiciens – réalisateur …) bossera sur ce projet pour nous proposer dès le mardi 17 janvier la première chanson.

Je trouve ce projet complètement dingue mais incroyablement génial. PV Nova a beaucoup de talent, c’est pourquoi je crois en 200% sur ce projet et j’aimerai que toi aussi tu y jettes un oeil. Tu peux participer au projet Ulule … mais aussi suivre cette belle aventure sur Twitter – Facebook et Instagram …. et bien sûr YouTube

Allez, Joyeux Anniversaire PV Nova et au travail :)