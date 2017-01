Gerald De Palmas – La beauté du geste

Je sais cet album est sorti au printemps 2016 ….. mais au début de cette nouvelle année, j’ai ré-écouté le dernier album de Gérald de Palmas et j’ai eu un déclic. Le déclic que je n’avais pas eu la première fois.

En redécouvrant les dix chansons je me suis dit » mais cet album il est vraiment…. vraiment bien. Le texte, la musique, la voix…. on a du 200% très bon Gérald de Palmas ». Je l’avoue je m’en veux de te faire découvrir cet album aussi tard !

Je rattrape mon erreur aujourd’hui … 10 titres au son made in De Palmas…. les textes sont plus fins, plus sombres que sur les derniers albums. Evidemment on parle de relations amoureuses, de déceptions, de violence … des sujets qu’il a déjà abordé dans les précédents albums mais cet album a un je ne sais quoi de plus agressif. Ce qui m’a marqué à l’écoute de cet opus c’est la « rage « , la » force » dans la voix de Gérald….

Pourquoi écouter le dernier album de Gérald de Palmas

pour son charisme … si si si dans ce dernier opus sa voix reconnaissable est plus que charismatique

on peut l’écouter en boucle, le découvrir et le re-découvrir sans se lasser

çà vous donnera envie de ré-écouter les 7 autres albums

pour le » Jour de nos fiançailles » et » j’ai envie de toi »

En tout cas Gérald sera en tournée de cet hiver au mois de juin, Lille, Dijon, Caen, Strasbourg, Marseille …. et 2 Olympia au mois de mars. Pour ne rien rater de l’actualité direction son site Internet et la page Facebook.

Je vous laisse écouter l’album mais aussi me donner votre avis en commentaire.