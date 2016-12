Viens faire un p’tit tour à Singapour

Il y a quelques mois maintenant, j’ai eu la chance de voyager à l’autre bout du monde. Mais « l’autre bout du monde », c’est vaste. Ma destination ? SINGAPOUR !

Singapour, c’est où exactement ?

Parce qu’un rappel ne fait jamais de mal. Petit point culture. Singapour est une cité-état d’Asie du sud-est, devenue indépendante en 1965. Cette « récente » République se caractérise par +6/7h de décalage horaire avec la France, un climat équatorial (chaud et humide), une densité surélevée, une économie prospère, un urbanisme surdéveloppé, et un multiculturalisme profondément ancré.

Voyage à travers les photos prises sur place…

Le quartier malais

Little India, à la croisée des cultures

Chinatown

Le Merlion, emblème de Singapour

L’Opéra futuriste de Singapour

La végétation luxuriante de Singapour, appelée la « Ville-Jardin »

Singapour, une ville développée et prospère



La politique des prix. Les prix à Singapour sont incroyablement DISPROPORTIONNELS. Les coûts en termes de logement, d’achat de véhicule, d’alcool… sont extrêmement onéreux. Pa contre, pour ce qui est de la nourriture, des taxis, des marchés vestimentaires…, la vie est relativement cheap ! Payer l’équivalent de 4€ pour un taxi, comment y croire lorsqu’on est parisiens, habitués à payer une petite fortune pour se déplacer une fois les métros endormis… !

Mais aussi de GROS inconvénients…



A Singapour, la loi est extrêmement rigide, et le gouvernement encourage même à la délation. Ces panneaux trônent partout dans les transports en commun, incitant les usagers à dénoncer les transgressions en tout genre des uns et des autres (consommation de nourriture ou d’eau dans le métro, mastication de chewing-gum…). Et les amendes s’élèvent vite à 4 chiffres…

La censure est également prégnante : on a à faire à une société sous contraintes et sous contrôle.

L’homosexualité est interdite, et relève presque de criminalité à Singapour.

Autant vous dire que vous risquez gros si vous ne vous êtes pas informés au préalable de la culture de la ville-état… !