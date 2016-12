Roman paru en 2013, Un cœur noir fascine par son sujet complexe à aborder et par le style d’écriture efficace de son auteur. Olivier Ka, né au Liban en 1967, est un artisan facétieux à multiples talents. A la fois auteur de plusieurs romans jeunesse, de BD et de spectacles pour enfants en collaboration avec l’illustrateur Alfred, Olivier Ka imprime une touche dans son écriture, légère et en même temps réfléchie par rapport au thème abordé.

De ses collaborations avec Alfred, nous pouvons citer leur série jeunesse Monsieur Rouge (entre 2002 et 2004), leurs lectures en spectacle, Les Contes imbéciles par exemple, ou bien le roman graphique intimiste Pourquoi j’ai tué Pierre (2006), œuvre qui leur a valu le prix « Essentiels » au Festival de la B.D. d’Angoulême en 2007 et le prix Max et Moritz du meilleur scénariste international en 2008.

Dans Un cœur noir, Olivier Ka nous raconte une quête initiatique, celle de Melkior, un adolescent de 17 ans en proie à ses responsabilités. Il est constamment influencé soit par son patron irascible, ses camarades voyous et ses parents détachés de lui. En cambriolant une propriété privée, il est pris en flagrant délit par le propriétaire, nommé François qui, au lieu de l’arrêter, l’accueille chez lui. Ce mystérieux individu lance à Melkior un défi, ce qui va changer considérablement la perception de l’adolescent sur sa propre vie.

Ce roman a la particularité d’aborder un sujet difficile à aborder, celui de « l’âge ingrat » ou autrement dit l’âge où on remet tout en question, avec une écriture à double-tranchant. D’un côté, le lecteur suit uniquement Melkior durant toute l’aventure, ce qui permet de donner une dimension introspective au récit. Ce procédé de narration renforce encore plus l’identification du lecteur à l’adolescent. Pourtant, ce choix de narration est en même temps pris avec recul, afin de confronter le personnage principal à ses erreurs commises envers ses proches. Ainsi, l’auteur arrive à développer une structure narrative solide, qui offre une palette de tons humoristiques et dramatiques susceptible de toucher le lecteur. A l’image de Melkior, le lecteur est emporté dans cette tranche de vie insolente, imprévisible et aventureuse. Le style d’Olivier Ka finit par embellir son roman, dans le sens où ses touches d’humour se marient vigoureusement avec son sens de la dramaturgie pour créer une dimension romanesque à ce cadre réaliste.

Au-delà de l’écriture, Un cœur noir est avant tout un portrait de l’adolescence très juste. Olivier Ka met en scène dans son histoire un jeune homme en pleine phase de maturité, pris dans une spirale d’incompréhension vis-à-vis du monde qui l’entoure. Confronté à la réalité, il ne sait comment réagir entre la violence et l’indifférence. Ce sentiment d’indécision nous happe à la lecture tant le parcours de Melkior touche à des problématiques propres à l’adolescence, comme la peur d’être abandonné, le sentiment de ne pas être respecté ou la recherche d’indépendance. Les relations entre les protagonistes représentent l’essence du roman : Melkior, adolescent qui cherche à être le « roi » de sa propre vie, réagit mal autour de lui, mais il va apprendre l’humilité sous les conseils de François, personnage fascinant par son aura énigmatique. La lecture de ce roman est à l’image de la quête de soi de Melkior, provocante et touchante.

Un cœur noir est une parcelle d’émotion vraiment prenante. Cette histoire autour d’un adolescent en pleine désillusion face à son entourage arrive à toucher le lecteur grâce à sa dimension humaine. Les émotions à fleur de peau de Melkior sont retranscrites parfaitement à travers ses rapports tumultueux avec ses proches. En racontant une tranche de vie particulièrement éprouvante avec Un cœur noir, l’écrivain Olivier Ka parvient à maîtriser l’équilibre entre le drame et la légèreté pour servir une aventure humaine entière et captivante.