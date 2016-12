Les Beatles font leur show au cinéma

Avis aux fans des Beatles, réservez votre soirée du 15 septembre 2016 ! Une projection exceptionnelle du film documentaire The Beatles : Eight days a week- The touring years aura lieu dans 150 salles Pathé en France.

Avant d’arrêter les concerts et autres tournées en 1966 (on ne parlera pas du concert sur le toit, époque Let It Be), les Beatles ont sillonné la planète pendant 4 ans, déclenchant partout sur leur passage une véritable Beatlemania. Ron Howard fait revivre ces années complètement hystériques, très formatrices pour les quatre garçons de Liverpool, et passage obligé pour donner ensuite naissance à des chefs d’oeuvre comme Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en 1967. Du Cavern Club de leur ville natale au Candlestick Park de San Francisco, retour sur des centaines de concerts donnés par John, Paul, George & Ringo…

La projection du film est complétée par la diffusion de 30 minutes du mythique concert au Shea Stadium. Jouer dans un stade, devant 56 000 personnes, c’était une première à l’époque !

Réservez vite vos places en ligne, elles semblent partir très vite…

Et pour vous donner un avant-goût, voici la bande annonce :