L’Age de Glace 5 : gagnez vos places de cinéma avec Rowenta

Scrat et son éternelle noisette sont de retour ! Et forcément, avec eux, Manny, Sid et Diego… La joyeuse troupe est entraînée vers de nouvelles aventures alors que la fin du monde se profile : un astéroïde a été dévié de sa trajectoire par une certaine bestiole au long museau et sa collision avec la Terre serait fatale pour toutes les espèces qui y vivent… Pour noircir le tableau, Pêche, la fille de Manny, a décidé de se marier et de quitter ses parents pour voyager, au grand désespoir de son père qui fera tout pour la retenir.

Pour ce 5ème volet de l’Âge de Glace, on retrouve avec le même plaisir les gags irrésistibles de Scrat, toujours aussi barrés. Si l’histoire est surtout un prétexte pour retrouver des personnages familiers, elle n’empêche nullement de passer un moment agréable. Les enfants apprécieront, tout comme les adultes qui capteront différemment les touches d’humour.

